Seit 1950 wird die Tradition des Rehessens im Stadtteil Riedheim gepflegt. Engagierte Bürger, Vereinsvertreter sowie Kindergarten- und Schulvertreter wurden nun wieder ins Landgasthaus Linde in Hepbach eingeladen, rund 50 Gäste hatten sich eingefunden. Zu diesem Anlass stellte Riedheims Ortsvorsteher Bernd Brielmayer auch die neuen Führungskräfte der Stadtverwaltung vor – eine reine Damenriege: Regina Holzhofer folgt Klaus Schiele als Hauptamtsleiterin, Monika Gehweiler hat zu Jahresbeginn die Stelle als neue Stadtbauamtsleiterin übernommen, als kommissarische Rektorin leitet Verena Boll die Geschicke der Leimbacher Grundschule und als neue Leiterin des Hepbacher Kindergartens wurde Hariet-Manuela Disselkamp vorgestellt.

„Ich möchte mich bei allen Anwesenden bedanken, Sie alle sind ein wichtiger Baustein für unser kulturelles Leben im Dorf“, richtete sich Brielmayer an die Gekommenen. Hinsichtlich der Investitonen im Teilort habe sich in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls viel getan. So sei die Erschließung des Baugebiets Torkelhalden nun abgeschlossen. Dort seien 900 000 Euro investiert worden. Für die energetische Sanierung der Leimbacher Mehrzweckhalle seien weitere 115 000 Euro eingesetzt worden. Die Arbeiten für den neuen Leimbacher Dorfplatz laufen auf Hochtouren, dort fließen Investitionen in Höhe von 400 000 Euro und der Platz soll bis Pfingsten fertig sein. Für die Leimbacher Grundschule wurden 25 000 Euro für die Ausstattung zur Digitalisierung in die Hand genommen. Die Riedheimer Abteilungswehr durfte sich über ein neues Löschfahrzeug LF 10 freuen, für das 374 000 Euro ausgegeben wurde.

Bürgermeister Georg Riedmann brachte außerdem noch gute Nachrichten für die Ortsteilzünfte aus Hepbach und Leimbach mit: Sie dürfen davon ausgehen, dass der Narrenbaum trotz der Arbeiten am Leimbacher Dorfplatz gestellt werden könne, versprach Riedmann. Brielmayer dankte auch Jäger Oskar Brugger, der das Reh für das Festessen erlegt hatte.