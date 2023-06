Fingerspitzengefühl, Schnelligkeit und taktisches Denken – das sind drei Fähigkeiten, die ein Spieler des Online-Spiels Brawls Stars laut Erik Bravo Granström haben sollte. Der 17-jährige Markdorfer muss es wissen. Er gewann jüngst mit seinem italienischen Team Reply Totem den Weltmeistertitel im japanischen Chiba und wurde zum MVP – dem wertvollsten Spieler des Turniers – gewählt.

Ein paar Tage später sitzt Erik am heimischen Esstisch in Markdorf und versucht immer noch, das Erlebte zu verarbeiten. Dass er der beste von weltweit fast 100 Millionen Spielern ist, hat der 17-Jährige noch nicht wirklich realisiert. „Das ist schon verrückt, was da alles passiert ist“, sagt Erik, der am Bildungszentrum die elfte Klasse des Gymnasiums besucht.

Das Spiel Brawl Stars Brawl Stars ist ein mobiles Strategiespiel, das vom finnischen Spieleentwickler Supercell entwickelt und im Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Mit über 100 Millionen Downloads zählt das Spiel zu den besonders beliebten Gaming-Apps. Bei dem Spiel tritt man online in einem Team, bestehend aus drei Spielern, gegen Teams aus der ganzen Welt an. Ziel ist es, mit einem Team von Brawlern verschiedene Spielmodi zu meistern. Brawler sind Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Angriffsfertigkeiten und Superkräften, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Zu den Spielmodi zählen unter anderem „Gem Grab“, bei dem Edelsteine gesammelt werden müssen, „Showdown“, ein Überlebensmodus, bei dem man gegen andere Spieler kämpft, bis nur noch einer übrig ist, und „Brawl Ball“, ein Fußballspiel. Es finden mehrere Turniere im Jahr statt – online und vor Ort – darunter deutsche Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften.

Volle Konzentration: Erik Bravo Granström (links) und sein Team im Spielmodus. | Bild: Reply Totem

Aus beim Fußball, Start beim Online-Gaming

Alles fing an, als sich der damals 15-Jährige schwer verletzte und nicht mehr beim SC Markdorf Fußball spielen konnte. Erik, der seit frühester Kindheit auch begeistert Schach spielt, suchte sich ein neues Hobby und wurde in dem Spiel fündig. „Es hat mich interessiert und ich war relativ gut drin“, sagt Erik, der unter dem Nicknamen „Joker“ spielt. Seine Eltern seien zunächst nicht sehr begeistert davon gewesen, dass der Sohn so viel Zeit am Handy verbringt. Doch als er mit 16 Jahren sein erstes Turnier spielt, direkt zu den besten fünf Spielern in Europa zählt und ein Preisgeld erhält, ist auch den Eltern bewusst, dass Erik ein besonderes Talent hat.

Erik Bravo Granström hat seinem Schreibtisch in seinem Zimmer. Hier trainiert der 17-Jährige rund vier Stunden täglich. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Team schlägt im Halbfinale den amtierenden Weltmeister

Der 17-Jährige, der sechs Sprachen spricht, spielt zunächst in einem französischen Team und wechselt im vergangenen Jahr ins Team Reply Totem. Hier steht er als Spieler unter Vertrag und bekommt ein monatliches Gehalt. Mit seinen Teamkollegen Maru und Maury, beide 19 Jahre alt, versteht er sich gut und die drei qualifizieren sich als eines von zwei europäischen Teams für die Weltmeisterschaft in Japan. Hier wird an zwei Tagen vor Publikum um den Titel gespielt. „Das war schon eine prächtige Kulisse“, erinnert sich Erik, der den Flug und die Unterkunft in einem 5-Sterne-Hotel bezahlt bekommt. Fans möchten Selfies mit dem 17-Jährigen machen und er gibt fleißig Autogramme.

Im Halbfinale muss sein Team, das nicht zu den Favoriten zählt, gegen den amtierenden Weltmeister antreten und gewinnt zur Überraschung vieler mit 3:1 – es werden maximal fünf Spiele gespielt. Im anschließenden Finale geht es gegen ein amerikanisches Team, es steht 2:2, als die Totems das letzte und entscheidende Set für sich gewinnen können. „Wir haben die besseren Charaktere ausgewählt“, verrät Erik das Geheimnis der Sieger. Und: „Wir können unter Druck einfach am besten spielen.“

Erik Bravo Granström sagt über sich und seine Teamkollegen, dass sie unter Druck am besten spielen. | Bild: Reply Totem

Erik trainiert jeden Tag rund vier Stunden

In der Bestenliste liegt das Team derzeit „nur“ auf Platz 2 in Europa. Da möchten die Jungs nochmal richtig Gas geben, um an die Spitze zukommen. Erik trainiert jeden Tag rund vier Stunden. Er steht morgens gegen 6.30 Uhr auf, ist bis 16 Uhr in der Schule, anschließend widmet er sich bis zirka 20 Uhr dem Brawl-Spiel, danach wird noch für die Schule gelernt. Viel Zeit für andere Sachen bleibt da nicht.

Von seinem Team ist er entsprechend ausgestattet; Kleidung, ein spezieller Gaming-Stuhl und Fingerhüte gehören zur Ausrüstung. Die sogenannten „Finger Sleeves“ werden über die Finger gezogen und ermöglichen ein präziseres Spiel auf dem Touchscreen.

Spezielle Fingerhüte über den Daumen ermöglichen ein präziseres Spielen auf dem Bildschirm des I-Pads. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Ebenfalls wichtig: eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung. Ohne WLAN-Kabel geht es nicht, da darf nichts zusammenbrechen. In zwei Jahren macht Erik sein Abitur, das hat neben dem Gaming absolute Priorität, wie er selbst sagt. Auch wenn er den Weltmeistertitel bereits in der Tasche hat, gibt es weitere Ziele. „Ich bin sehr ehrgeizig und möchte immer gewinnen“, sagt Erik. Schließlich gilt es den Titel im kommenden Jahr zu verteidigen – für die Teilnahme muss sich das Team erneut qualifizieren.