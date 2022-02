Bermatingen vor 2 Stunden

17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein 17-jähriger Autofahrer und sein 16-jähriger Beifahrer flüchten am Montagabend vor einer Polizeikontrolle in Bermatingen. Nach einer wilden Verfolgungsfahrt endet die Flucht in Markdorf.