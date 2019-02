von Mona Lippisch

Mehr Platz zum Toben und Spielen gibt es für die Mädchen und Jungs des Kindergarten Kluftern seit Freitag. Neben dem bereits bestehenden Kindergarten wurde eine neue Außenstelle eingeweiht. Die dort beheimatete Gartengruppe hat Platz für 25 Sprösslinge. "Wir freuen uns ganz besonders, mit den Kindern endlich im neuen Gebäude angekommen zu sein", sagt Ulrike Schulta, Leiterin des Kindergarten Kluftern, bei der offiziellen Eröffnungsfeier.

Bauprozess dauerte zehn Monate

Zwischen dem Beschluss des Häfler Gemeinderats bis zur Einweihung des Gebäudes liegen zehn Monate und zwölf Tage. "Es war schön, anzusehen, wie die Kinder während dieser Zeit in den Bauprozess miteinbezogen wurden", blickt Anouk Bouman zurück. Sie ist Vorsitzende des Elternbeirates im Klufterner Kindergarten und freut sich, dass die Baustelle auch innerhalb der Gruppen ein Thema war. "Die Kinder waren zwischendurch immer wieder dabei, haben geholfen, die Spielsachen herzubringen und konnten die Fortschritte beobachten", erzählt Bouman.

Die Kinder Laura, Julian und Paul zeigen bei der offiziellen Einweihung der Kindergarten-Außenstelle, wie ein Haus gebaut wird. Unterstützt werden sie von ihren Betreuern Nadine Wuchter, Kaan Karaca und Miriam Bender-Koch (von links). | Bild: Mona Lippisch

Auch die fünfjährige Salome hat den Bau von Anfang an verfolgt. "Ich weiß noch, wie es aussah, als das Haus noch nicht da war", erinnert sie sich. Salomes Lieblingsplatz im neuen Kindergarten ist die Puppenecke. "Hier bin ich am Liebsten", sagt das Mädchen, nachdem sie mit den anderen Kindern eine Handwerker-Vorführung zum Besten gegeben hat. Salome hat ihre kleine Schwester Tamara an der Hand und zeigt ihr die Puppen. "Irgendwann darfst du hier auch mal mit spielen, wenn du im Kindi bist", sagt Salome zu ihrer einjährigen Schwester.

Salome (rechts) zeigt ihrer kleinen Schwester Tamara die Puppenecke. | Bild: Mona Lippisch

Auf insgesamt 160 Quadratmetern haben die Sprösslinge viel Platz zum Toben, Werkeln und Lernen. Neben zwei Gruppenräumen und den Toiletten gibt es einen Personalraum, einen Wasch- und Abstellraum sowie eine Küchenzeile. Die Kosten des Gebäudes belaufen sich auf rund 270 000 Euro. "Es ist noch lange nicht alles fertig. Wir sind gerade dabei, alles schön zu machen. Bei der Puppenecke fehlt ein Teppich und das Außengelände bekommt im Frühjahr einen Zaun und muss noch hergerichtet werden", sagt Nadine Wuchter, Leiterin der Gartengruppe.

Das Kindergarten-Team Kluftern freut sich über die neue Außenstelle für die Gartengruppe (von links): Nadine Wuchter, Kaan Karaca, Melanie Jost, Ulrike Schulta, Miriam Bender-Koch und Katrin Huber. | Bild: Mona Lippisch

Schon jetzt ist das kleine Haus für die Kinder ein offener Ort der Begegnung. "Durch die räumliche Gestaltung ist eine Vielfalt in Sachen Förderung und Bildung, Spielen und Bewegen, Malen und Gestalten, Konstruieren und Forschen, Ruhe und Rückzug, aber auch Sicherheit und Geborgenheit möglich", ist sich Michael Nachbaur, Klufterner Ortsvorsteher, sicher.