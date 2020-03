von Stefanie Nosswitz und Helmar Grupp

Seit Dienstag sollte im Markdorfer Bildungszentrum eine Notbetreuung für einzelne Kinder eingerichtet sein. Dieses Angebot beschränkte sich jedoch auf die Klassenstufen 5 und 6. Gemäß der Vorgaben des Kultusministeriums dürfen diese Betreuung nur Eltern in Anspruch nehmen, die beide in Berufen arbeiten, die für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur oder der öffentlichen Ordnung wichtig sind. „Wir haben keine Anmeldung für die Notbetreuung erhalten“, teilt Veronika Elflein, Rektorin des Schulverbundes, mit. Im Gymnasium war die Situation genauso.

Eltern hätten eine schriftliche Erklärung mit Angabe der jeweiligen Berufe sowie der notwendigen Betreuungszeiten mitbringen sollen. „Dies wurde per E-Mail und über unsere Homepage kommuniziert“, so Elflein. Wahrscheinlich gebe es laut Elflein unter den Fünft- und Sechstklässlern wenige, bei denen beide Elternteile in den besagten Berufen arbeiten.

Kollegien standen bereit

„Möglicherweise haben die wenigen Eltern, bei denen das doch zutreffen würde, für ihre Kinder andere Lösungen gefunden“, vermutet die Rektorin. In jedem Fall sei die Bereitschaft im Kollegium groß gewesen, an verschiedenen Tagen diese Betreuung zu übernehmen.

Notfallbetreuung der Stadt läuft bereits

Kaum verändert hat sich die Zahl der Bewerbungen für die Betreuung seit dem Montag auch an den Kindergärten der Stadt. Insgesamt hätten Elternpaare von 16 Kindern einen Bedarf an der Notfallbetreuung durch die Stadt angemeldet, so Bürgermeister Georg Riedmann auf Anfrage. Diese Notfallbetreuung wird von Erzieherinnen der städtischen Kindergärten übernommen und erfolge dezentral, so Riedmann.

Dezentral in sieben Kindergärten

Das heißt, dass sie in jenen Kindergärten angeboten wird, aus denen die Bedarfe angemeldet wurden. Dies seien sieben städtische Kindertageseinrichtungen, in denen nun bereits die betreffenden 16 Kinder betreut werden. Das Angebot habe die Stadt bewusst dezentral ausgelegt, um den Eltern und ihren Kindern ohne zusätzlichen Aufwand entgegenkommen zu können, so Riedmann.