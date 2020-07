Seit knapp einer Woche dürfen Besucher wieder auf den Gehrenbergturm steigen. Bei ihrem Weg über die 149 Stufen bis zur Aussichtsplattform müssen sie allerdings eine sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung tragen, außerdem den gebotenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern beachten, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein entsprechendes Hinweisschild hängt auch am Gitternetz der Eingangstür.

Es gilt das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. | Bild: Jörg Büsche

Die freilich auch während der Schutdown-Wochen von etlichen Turmbesuchern überwunden worden ist. Des öfteren blockierten Stöckchen und Stecken den Schließmechanismus. Sodass trotz Zugangsverbots Abstecher auf die Aussichtsplattform immer wieder möglich waren.

Markdorf Landgänge liegen voll im Trend: Corona-Krise lockt Besucher ins Hinterland Das könnte Sie auch interessieren

Dorothea Rist freut sich, dass der Turm wieder zugänglich ist. Sie arbeitet in Markdorf und wohnt in Efrizweiler. Von dort aus „walkt“ sie gelegentlich bis hoch droben zum Turm hinauf, der Großherzog-Friedrich-Warte, wie das 1903 errichtete Bauwerk eigentlich heißt. Immer wieder beeindruckt ist Dorothea Rist vom Blick, der sich vom Gehrenbergturm aus bietet.

Der Gehrenbergturm lockt nicht nur Touristen an, sondern auch die Erholungssuchenden aus Markdorf und Umgebung. Nach der Sperrung zu Beginn der Corona-Krise ist der Turm nun wieder zugänglich – unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung. | Bild: Jörg Büsche

Auf Baumwipfel in sanft schwingende Senken, Waldessäume entlang – ins Tal, von wo aus der Blick zum Seeufer, auf die andere, die Schweizer Seeseite und schließlich nach kurzem Schweifen über neue Hügelketten zu den Gebirgsformationen eines breit gespannten Alpenriegels wandert. „Diese Aussicht genieße ich immer wieder“, erklärt Dorothea Rist.

Tribut an neue Bedürfnisse: der „Selfie Point“ auf dem Gehrenbergturm. | Bild: Jörg Büsche

Und obgleich sie in einem Architekturbüro arbeitet, interessiert sie die stählerne Konstruktion des Gehrenbergturms vergleichsweise wenig. Sie sei „ganz ähnlich wie bei vielen anderen Türmen auch“.

„Sinnbild der Moderne“

Tatsächlich ähnelt das viereckige Tragwerk mit seinen Eckständern etlichen anderen um die Wende zum vergangenen Jahrhundert entstandenen Aussichtstürmen. Die, so heißt es in der zum Turmjubiläum 2003 von Sandra Geißelhart und Klaus Schiele erschienenen Festschrift, einerseits als „Sinnbild der Moderne“ galten und andererseits „wie Pilze aus dem Boden“ schossen.

Aussichtstürme gab es bei Kaiserslautern, bei Oberkirch, bei Basel. Die Konstruktion des Markdorfer Turms indes orientierte sich an keinem geringeren Vorbild als dem Pariser Eiffelturm. An dessen nach außen geschweifter Linienführung in der Sockelzone nahm man Anleihen.

Stählerne Hommage Dort etwa, wo heute der Gehrenbergturm steht, hatten die Markdorfer im späten 19. Jahrhundert noch in untertäniger Anhänglichkeit eine ihrem Landesvater zu dessen 50. Regierungsjubiläum gewidmete „Großherzog-Friedrich-Warte“ geplant – und nach der Jahrhundertwende dann auch errichtet. Der zweite Zweck des Turmbau-Projekts: Er sollte die ohnehin schon als reizvoll angesehene Landschaft noch weiter aufwerten. Ausflüge, Reisen und Sommerfrische waren inzwischen breiteren Kreisen möglich geworden. Mit dem Tourismusgewerbe war ein neuer Wirtschaftssektor entstanden. Und landschaftliche Attraktionen wurden gezielt vermarktet: in Markdorf die Aussicht auf den See und die Alpen. Gleichzeitig aber war der Ort sonntägliches Ausflugsziel für die Bürger, die sich in der Umgebung ihrer Wohnorte zum geselligen Zusammensein trafen.

Es war der 1886 gegründete örtliche Verkehrs- und Verschönerungsverein, der um die Jahrhundertwende anregte, die einem Sturm zum Opfer gefallene hölzerne Vorgänger-Warte durch eine stählerne zu ersetzen, um so die Attraktivität des Ausflugsorts zu steigern. Binnen Jahresfrist entstand bis zum Sommer 1903 der neue Turm. Das 30 Meter hohe Gebäude, an dem 20 Tonnen Stahl verbaut wurden, kostete damals rund 12 000 Mark.

Gehrenberg als „Rigi des Linzgaus“

Der Gehrenberg sollte zum „Rigi des Linzgaus“ gemacht werden. Und die Markdorfer Honoratioren, Geschäftsleute und Handwerker waren sich überwiegend einig, dass die moderne Stahlkonstruktion über ihrer Stadt deren Attraktivität entscheidend steigern könne. Der Turm sollte „zum Wohl und Gedeihen Markdorfs und aller seiner Einwohner beitragen“.

Hermann Schäfer aus Markdorf wandert regelmäßig hinauf zum Gehrenbergturm, um die Aussicht zu genießen. | Bild: Jörg Büsche

Eine Hoffnung, die sich nur bedingt erfüllt hat. Denn so sportlich wie Dorothea Rist waren lange Zeit nur die wenigsten unterwegs. Vielen Sommerfrischlern etwa galt der Weg vom Bahnhof bis hoch zum Turm denn doch als zu strapaziös – trotz der fabelhaften Aussicht aus 30 Metern Höhe auf die Umgebung.