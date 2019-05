von Angelina Sortino

Vom Nachwuchsproblem der katholischen Kirche ist in Markdorf nicht viel zu spüren. In die Kirche zu gehen, ist sogar ziemlich cool und macht Spaß. So sehen es zumindest die 130 Ministranten der Seelsorgeeinheit. Bei so vielen Messdienern ist im Minikeller in der Mittleren Kaplanei immer eine Menge los.

Täglich Gruppenstunden mit je zehn bis 15 Kindern

„Unter der Woche finden hier täglich Gruppenstunden statt“, erklärt Leiterin Viktoria Beck. Die Gruppen bestehen jeweils aus zehn bis 15 Kindern, die alle im gleichen Alter sind und von mehreren Leitern betreut werden. Ministrantin Felicia Löffler berichtet, wie die Treffen ablaufen: „Wir kochen, spielen oder basteln. Neulich haben wir den Minikeller dekoriert.“

Die elfjährige Nina Rettich ergänzt: „Das Beste an der Gruppenstunde ist, dass man hier seine Freunde trifft und gemeinsam Zeit verbringt.“

Nina Rettich, 11, Ministrantin: „Ich denke schon öfter über Gott nach, als es der Fall wäre, wenn ich keine Ministrantin wäre.“ | Bild: Angelina Sortino

Wenn man sich unter den Ministranten umhört, bekommt man viele unterschiedliche Wege aufgezeigt, die die Kinder zu den Ministranten geführt haben. „Ich wollte am Anfang gar nicht zu den Minis und konnte auch nicht viel mit der Kirche anfangen. Dann hatten sie aber eine Aktion hinter unserem Haus und haben mich in ihre Gruppenstunde eingeladen. Da hat es mir so gut gefallen, dass ich dabeigeblieben bin“, sagt der 13-jährige Leon Blaschke.

Gruppenleiterin Sophia Höll (links) bastelt mit Felicia Löffler (Mitte) und Finia Engel in der Gruppenstunde gemeinsam Palmen aus Buchs. | Bild: Angelina Sortino

Viele fangen direkt nach ihrer Kommunion mit dem Ministrieren an

Nina Rettich berichtet: „Ich habe direkt nach meiner Kommunion mit einer Schnupperstunde angefangen.“ Ihre Freundin Lena Lallinger erzählt: „Ich bin eigentlich evangelisch und mal mit einer Freundin mit zur Gruppenstunde. Seitdem komme ich immer mit.“ Der Grund, warum sich die Kinder zum Bleiben entschließen, ist stets derselbe: „Weil hier viele Kinder in meinem Alter sind und man sich als Teil der Gemeinschaft fühlt“, sagt unter anderem Felicia Löffler.

Leander Beck, 14, Ministrant: „Die ganzen Aktionen, wie zum Beispiel der Jahresausflug, machen mir am meisten Spaß.“ | Bild: Angelina Sortino

Neben den Gruppenstunden organisieren die Markdorfer Minis viele weitere Aktionen. „Im Winter gehen wir Schlittschuhlaufen, letztes Jahr waren wir im Legoland und im Sommer findet immer das Minilager statt“, weiß der Ministrant Leon Blaschke. Das Lager hat es dem 13-Jährigen besonders angetan. „Wir fahren dann zwei Wochen weg. Da ist dann wirklich jeden Tag was los.“ Tagsüber treten die Kinder im Lager bei Stations- und Geländespielen gegeneinander an. Am Abend werden Fernsehsendungen wie Quizshows nachgespielt.

Max Kiefer, 19, Minileiter: „Man nimmt hier echt was für sein Leben mit. Organisieren und Verantwortung übernehmen zum Beispiel.“ | Bild: Angelina Sortino

Anfangs Unterricht im Ministrieren

Eine wichtige Aufgabe haben die Ministranten neben all der Freizeitgestaltung in der Kirche: Sie ministrieren. Damit auch alle wissen, wie das funktioniert, haben die Neulinge in ihrer Gruppenstunde regelmäßigen Unterricht im Ministrieren. Hier lernen sie, was während des Gottesdienstes zu tun ist. Auch das kann eine ganze Menge Spaß machen. Die elfjährige Tabea Herder sagt: „Mich hat vor allem interessiert, wie ein Gottesdienst abläuft, und das Ganze mal von oben aus dem Altarraum zu sehen. Außerdem finde ich es echt spannend zu helfen.“

Vor allem bei schlechtem Wetter werden im Minikeller häufig die Brettspiele ausgepackt. Julius Bäder und Lena Braunschweiler (von links) spielen gemeinsam mit Gruppenleiter Max Kiefer eine Runde „Tick, Tack, Bumm“. | Bild: Angelina Sortino

Motivation zum Besuch des Gottesdienstes

Das Ministrieren motiviert auch einige der Kinder, den Gottesdienst zu besuchen. „Wenn man was tun kann und nicht nur dasitzt, macht in die Kirche gehen viel mehr Spaß“, findet Leon Blaschke. Lena Braunschweiler erklärt: „Ich bin schon immer gerne in die Kirche gegangen, weil ich da singen konnte. Jetzt gehe ich immer, wenn ich ministrieren darf, und hin und wieder auch so.“

An Gott glauben die Ministranten alle. „In meiner Familie ist das wichtig, deshalb habe ich schon immer viel über Gott nachgedacht“, sagt Tabea Herder. Leander Beck findet: „Dadurch, dass hier so viele Jugendliche sind, findet man irgendwie einen besseren Zugang zu Gott und seinem Glauben.“

„Gottesdienst zu feiern, ist nicht nur eine Sache des Priesters“

Simon Dreher ist Vikar in Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Vikar Simon Dreher erklärt, welche Rolle Ministranten innerhalb einer Gemeinde spielen und warum sich in Markdorf so viele junge Menschen in der Kirche engagieren.

Wie wichtig sind die Ministranten für einen Gottesdienst?

Gottesdienst zu feiern, ist nicht nur eine Sache des Priesters, sondern auch die Gemeinde übernimmt einen wichtigen Teil dieses Dienstes. Einen Großteil davon nehmen stellvertretend für die ganze Gemeinde die Ministranten wahr. Sie bringen die Gaben, mit denen die Eucharistie gefeiert wird, unterstützen den Priester bei seinen Handlungen, übernehmen so selbst Verantwortung am gottesdienstlichen Geschehen und verleihen dem Gottesdienst den feierlichen Rahmen, den jedes Begegnungsgeschehen mit Gott verdient.

Welche Rolle spielen sie in einer Gemeinde?

Meist sind die Ministranten eine junge und sehr präsente Gruppe im Gemeindeleben, sowohl in den Gottesdiensten, als auch im weiteren Gemeindegeschehen. Sie prägen wesentlich das Bild einer jungen und dynamischen Gemeinde. Gerade in Markdorf sind die Ministranten sehr engagiert und präsent und übernehmen auch Dienste bei Festen der politischen Gemeinde.

Markdorf hat 130 Ministranten. Warum engagieren sich gerade hier so viele junge Menschen in der Kirche?

Ich denke, dazu trägt die gute Atmosphäre in der Gruppe sowie das vielfältige Angebot für alle Altersschichten bei, das nicht einfach vorgesetzt, sondern von den Leitern selbst gestaltet und verantwortet wird. In vielen wöchentlichen Gruppenstunden, zahlreichen Attraktionen über das Jahr hinweg und nicht zuletzt in der großen und mit viel Aufwand vorbereiteten Sommerfreizeit dürfen junge Menschen fröhliche und bestärkende Erfahrungen machen.

Waren Sie selbst als Kind auch Ministrant und hat das Ihre Berufswahl beeinflusst?

Ich bin damals erst nach meiner Firmung mit 14 oder 15 Jahren Ministrant in der Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg geworden. Davor hatte ich mit der Kirche keine engeren Berührungen. Dies haben begeisterte Personen und eine aktive Miniarbeit geändert, ähnlich, wie ich sie nun auch in Markdorf erleben darf. Ohne diese Zeit als Mini und Gruppenleiter, bis in die Priesterausbildung hinein, wäre ich wohl niemals Priester geworden.