„Für mich ist es einfach total erfüllend, Wissen an andere weiterzugeben“, erklärt Junglehrerin Paula Stützenberger. Die 27-Jährige hat ihr Referendariat an der Realschule am Markdorfer Bildungszentrum absolviert und gehört zu den Lehrkräften, die am Freitagvormittag in der Stadthalle feierlich vereidigt worden sind.

An der Schule hat Paula Stützenberger die aus ihrer Sicht „sehr faszinierende Erfahrung“ gemacht, „dass ich mit meinem Fach, mit Musik, Leidenschaft wecken kann bei meinen Schülern“. Freilich gebe es dafür eine Voraussetzung: „Meine eigene große Leidenschaft für Musik, die die Schüler spüren.“ Im Unterricht begegnen sie ihrer singenden Lehrerin. Neben Spaß und Begeisterung gebe es im Unterricht aber auch solche Momente, in denen Paula Stützenbergers erzieherische Fähigkeiten gefordert sind. „Quatsch machen, Lachen ist vollkommen in Ordnung, doch gibt es Grenzen“, versichert die junge Lehrerin. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, reagiere sie mit Entschiedenheit und Strenge.

Paula Stützenberger liebt es, Schüle fürs Fach Musik zu begeistern. | Bild: Jörg Büsche

So positiv wie Paula Stützenberger sich über ihre Arbeit äußert, werde das, was Lehrer fachlich und erzieherisch leisten, selten wahrgenommen in der breiten Öffentlichkeit. Das ärgert David Fundes, Vorsitzender des Lehrkräfte Personalrats beim Staatlichen Schulamt in Markdorf. „Witze über Lehrer werden oft genug gerissen“, weiß Fundes. Er mag sie gar nicht wiederholen. Entsprechen sie doch kaum der Wirklichkeit – jedenfalls nicht in höherem Maße, als solche Zerrbilder auch für andere Berufsgruppen gelten, betont der Personalratsvorsitzende. Richtig aufgeregt habe er sich jüngst über die verunglückte Kampagne einer Werbeagentur auf dem Stuttgarter Flughafen. „Keinen Bock auf Arbeit morgen?“ habe er so überhaupt nicht spaßig gefunden.

„Lehrerin war schon immer mein Berufswunsch. Und nachdem ich mein freiwilliges soziales Jahr an einer Schule gemacht habe, war ich mir endgültig sicher, das das die richtige Wahl ist. Im Referendariat habe ich dann gesehen, dass es wie überall, wie in jedem Beruf ist – manches läuft nicht so gut. Das hat mich aber nicht zweifeln lassen.“Neele Venghaus, 29 Jahre | Bild: Jörg Büsche

„Ich habe während meines Referendariats gesehen, dass Unterrichten genau das Richtige ist für mich. Die Arbeit mit Schülern macht mir einfach großen Spaß. Als früherer Schwimmlehrer wusste ich das aber bereits. Meine Erfahrung ist, dass Kinder, Jugendliche positiv auf mich reagieren. Was für einen Sportlehrer schon mal ganz wichtig ist. Dann kann er Schüler verhältnismäßig leicht motivieren.“Patrick Gleichauf, 26 | Bild: Jörg Büsche

Der Schulamtsbezirk Markdorf in Zahlen Die Gesamtschülerzahl liegt bei 37.990 (im Vorjahr 32.444); davon besuchen 7473 Schüler die 29 Privatschulen im Schulamtsbezirk Markdorf. Von den 151 öffentlichen Schulen mit ihren insgesamt 4416 Lehrkräften sind 89 Grundschulen, 15 Gemeinschaftsschulen, zwölf Realschulen, 13 Verbundschulen 21 sogenannte Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und eine eine Werkrealschule. Der Schulamtsbezirk teilt sich in acht Raumschaften von Sipplingen bis Leutkirch und von Ebersbach bis Kressbronn.

Der 34-jährige Andreas Polaczek hat bereits 2017 sein Lehramtsstudium in Weingarten abgeschlossen und anschließend ein Referendariat in Ailingen gemacht. „Seit 2020 mache ich Krankheitsvertretungen“, erklärt Polaczek. Wieder und wieder habe er sich für die Verbeamtung beworben. „Drei Jahre lang – vergeblich, ich wollte schon aufgeben und mich beruflich anders orientieren.“ Verstehen kann der Mathematik-, Technik- und Erdkundelehrer, außerdem Vater einer einjährigen Tochter, dieses Hinhalten nicht.

Der 34-jährige Andreas Polaczek hätte sich beinah schon nach einem anderen Job umgeschaut. | Bild: Jörg Büsche

Seitens seiner Schule sei durchaus der dringende Wunsch geäußert worden, den 34-Jährigen zu halten. Aus dem Schulamt habe es immer nur geheißen: Es seien keine Stellen frei. Am Tag seiner Vereidigung scheint jeder nachvollziehbare Unmut vergessen. „Ich finde meine Arbeit einfach toll“ erklärt Andreas Polaczek. Es sei ein Genuss zu erleben, wie Schüler sich freuen, wenn etwas im Technik-Unterricht konstruiertes anschließend funktioniert.

Bürgermeister Riedmann kritisiert Stuttgarter Kultusverwaltung

Wie Schule, wie Unterrichten funktioniert, dass musste Bernadette Behr, die stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamts den 122 vereidigten Lehrkräften nicht mehr erklären, das wissen sie aus ihrer mehrjährigen Ausbildungsphase. Einen Einblick ins vielschichtige Funktionsgefüge des Schulamts mit seinen diversen Ansprechpartnern gab sie trotzdem. Das gehört ebenso dazu wie der Hinweis aufs besondere Vertrauensverhältnis, auf die Pflichten von Beamten und deren Rolle in der Öffentlichkeit.

Bernadette Behr, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamts, sieht wichtige Aufgaben auf die Schulen zu kommen – insbesondere im Bereich der pädagogischen Qualitätssicherung. Sie spricht von einer guten Versorgung mit Lehrkräften. | Bild: Jörg Büsche

Nagihan Günes hat den Austausch mit den übrigen Junglehrern sehr genossen. Die Reden hätten ruhig etwas kürzer ausfallen dürfen, findet sie. | Bild: Jörg Büsche

Bernadette Behr sprach die Herausforderungen der Digitalisierung an, aber auch die Freude in den Lehrerzimmern über neue Kollegen. Auch Bürgermeister Georg Riedmann begrüßte. An dessen Beitrag gefiel Nagihan Günes besonders, dass der Kommunalpolitiker auf die Nöte junger Lehrer einging. „Nur befristet eingestellte Lehrkräfte bekommen in den langen Sommerferien kein Gehalt“, erklärt die 31-Jährige. Aus ihrer Sicht sei das ein Unding.