Das sonnige Spätsommerwetter hat den Pferdesportlern beim Reitertag des Reit- und Fahrverein Markdorf ideale Bedingungen geboten. Der Verein konnte sich über 121 Anmeldungen freuen. Zwar sind das weniger als im vergangenen, dennoch waren die Veranstalter zufrieden. Pressewartin Jessica Hermann sagte: "Den leichten Rückgang an Nennungen erklären wir uns dadurch, dass parallel zu unserem Reitertag auch in Krumbach ein Turnier stattfindet."

Höhe der Sprünge steigt mit jeder Prüfung

Der Nachmittag war für die Zuschauer, die zahlreich zu der Sportveranstaltung gekommen waren, besonders spannend. Auf dem Außenplatz der Reitanlage Köhl in Hepbach hatten die Veranstalter Sprünge aufgebaut, deren Höhe mit jeder Prüfung stieg. Im Springreiterwettbewerb lagen die Stangen noch recht niedrig. Bei dieser Prüfung kam es aber auch nicht darauf an, möglichst schnell zu sein oder besonders hoch zu springen. Diese Art der Prüfung ist für Turniereinsteiger gedacht. Entsprechend wird nur der Sprungstil bewertet.

Richter geben Rückmeldung zum Stil

Eine Rückmeldung zu diesem Stil gaben die Richter Hannes Wendt und Andrea Reineke direkt nach dem Ritt über die Lautsprecher auf den Platz. "Harmonie zwischen Pferd und Reiter ist immer das Oberste, was wir sehen wollen", erklärte Hannes Wendt. Durch seine Tipps konnte auch das Publikum viel über den korrekten Reit- und Sprungstil erfahren.

Marie Leuthold holt sich den Sieg im A-Springen

In der letzten Prüfung des Tages, einem A-Springen mit Stechen, kam es dann aber darauf an, schnell durch den Parcours zu reiten, ohne Stangen abzuwerfen. Wer es in der ersten Runde fehlerfrei und in der erlaubten Zeit über die Hindernisse geschafft hatte, der durfte im Stechen um den Sieg reiten. Mit einem sehr schnellen Ritt und einer weiteren fehlerfreien Runde sicherte sich im Stechen Marie Leuthold den Sieg.

Saskia Förster und ihre Beauty schafften es ohne Fehler durch den Parcours beim Hepbacher Turnier. Damit sicherten sie sich einen Platz im Stechen des A-Springens. | Bild: Angelina Sortino

Nach der Veranstaltung zog der Reit- und Fahrverein Markdorf ein positives Fazit. "Ich bin zufrieden mit dem Reitertag. Trotz Parallelveranstaltungen waren die Besucherzahlen gut", sagte Pressewartin Jessica Hermann. Auch der Ablauf des Reitertags sei ein Erfolg für den Verein gewesen. "Es gab keine Pannen oder Verzögerungen und, was noch viel wichtiger ist, keine Unfälle oder Verletzten."

