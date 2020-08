Markdorf vor 2 Stunden

100 Besucher genießen im Schosshof Konzert mit der Band „Pause“

Die Veranstaltungen im Schlosshof in Markdorf kommen trotz Corona-Auflagen an: Zum Konzert mit der Band „Pause“ kamen rund 100 Zuhörer. Sie brachten Decken und Stühle mit, versorgten sich in den Lokalen mit Getränken und genossen einen entspannten Abend mit guter Laune.