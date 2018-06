von Barbara Fülle und Corinna Raupach

Zwei Hauptakteure sind es, die den immensen Zuspruch garantieren: der Bodensee und die örtlichen Vereine. Beide zeigten sich in glänzender Verfassung. Der See, weil das Thermometer rechtzeitig zum Festbeginn auf sommerlich-warme, aber eben nicht heiße Temperaturen geklettert war und es trocken blieb. Und die Vereine, weil sie mit vielen fleißigen Händen die Uferpromenade erneut in eine Leckereien-Meile verwandelten. Die Küche zuhause konnte getrost kalt bleiben. Einziges Manko: Wer mit dem Auto kam, musste erst einmal Stress in Kauf nehmen. Selbst die Parkplätze außerhalb des Ortes waren proppevoll. Eine Lücke zu ergattern, glich einem Glücksspiel. Doch nach dem Fußmarsch zur Festmeile gab's Entspannung pur. Und ein attraktives Schauprogramm, für das viele Besucher eigens Klappstühle, Picknickdecken und Ferngläser mitgebracht hatten.

Fallschirmjäger der Saarland-Brigade der Bundeswehr demonstrierten, wie eine Wasserlandung funktioniert. In 500 bis 800 Metern Höhe über dem See sprangen sie aus einer Transall – und wurden mit Rettungsbooten der Luftlandepioniere wieder aus dem Wasser eingesammelt. Während die Transportmaschine zum Flughafen Friedrichshafen zurückflog, um neue Fallschirmspringer aufzunehmen, erklärte ein Brigadesprecher, was bei einer Wasserlandung wichtig ist: sich rechtzeitig aus dem Gurtzeug zu befreien. Der Fallschirm sauge sich binnen Sekunden mit Wasser voll und könne den Schwimmer rasch unter Wasser drücken. Den ziehe aber allein schon seine Ausrüstung mit einem Gewicht von mindestens drei Kisten Cola in die Tiefe. Am Ende der Show schwebten die Frauen und Männer dann aus 1500 Metern Höhe ein, direkt auf die Uferböschung und mit farbenprächtigen Flaggen zu ihren Häuptern, darunter auch das Wappen der einstigen Grafen von Montfort.

Langenargen und das Fallschirmjägerregiment 26 verbindet seit 22 Jahren eine Partnerschaft, die Soldaten kommen regelmäßig zu Übungen in die Seegemeinde.

Auch für die kleinen Besucher war Großes geboten. Kinderzimmer entrümpeln, so lautete die Devise beim Flohmarkt am Samstagmorgen. Auf der Kinderaktionswiese konnten sie am Nachmittag dann sandeln, basteln und sich austoben. Auf die Größeren wartete eine Jugendaktionswiese mit Kletter- und Torwand sowie eine Sprayaktion. Höhepunkt am Samstagabend war das Klangfeuerwerk, das viele nicht nur im Festbereich, sondern als "Zaungäste" auch an der Malerecke verfolgten. Wer von hier aus das leuchtende Spektakel betrachtete, konnte erahnen, weshalb Einheimische ihren Ort "LA" nennen: ein wenig wie Kalifornien kann dieser Flecken am See schon aussehen – wenn auch im Kleinformat.

So erlebten 20 Zeppelin-Passagiere den Feuerzauber

Sachte hebt der Zeppelin ab, sein Flug ist ruhiger als Busfahren am Boden. Zwischen Wetterleuchten im Osten und Abendrot im Westen geht es in Richtung Langenargen. Dort liegen in weiter Runde vor dem Ufer hunderte Segelschiffe, Motorboote und drei festlich beleuchtete Ausflugsdampfer. An Land ist der Rummel deutlich zu erkennen. Vorher haben die 20 Passagiere der zwei Zeppeline eine kurze Sicherheitseinweisung bekommen. Wichtigste Punkte: "Wenn Sie am offenen Fenster fotografieren, hängen Sie Kamera oder Handy um. Was runterfällt, ist weg", warnt Flugbegleiterin Verena Kärcher. Handybetrieb und Blitzlicht sind an Bord verboten, das könnte den Kapitän stören. Nachdem der Zeppelin seine Flughöhe von 300 Metern erreicht hat, können sich die Passagiere aufstehen und in der kleinen Gondel herumlaufen.

"Ich bleibe hier hinten, der Blick ist gigantisch", sagt Stefanie Heinig und setzt sich ans Panoramafenster. "Ich freue mich seit Tagen auf diesen Flug. Das ist ein Punkt abgehakt auf der Lebensliste: als Häflerin einmal im Zeppi fliegen." Ihr Mann hat den Flug gewonnen und ihr geschenkt. Er selbst konnte noch eine Restkarte ergattern. Gudrun Dittmeier-Groß ist aus Ludwigsburg bei Stuttgart hergekommen. "Ich bin im April schon mal Zeppelin geflogen, aber vorher hatte ich sieben Absagen. Als ich von der Feuerwerkstour gehört habe, habe ich gleich wieder eine Karte gekauft", sagt sie. Renate und Ralf Cremers aus Ettlingen nutzen den Flug für ein Bodensee-Wochenende. "Wir sind noch nie bei Nacht geflogen", sagt er.

Als das Feuerwerk beginnt, hält das Luftschiff an, gegenüber steht das Schwesterschiff mit blinkenden Lichtern. Unten entfaltet sich das Feuerwerk: Mal sausen kleine bunte Bögen über das Wasser, dann sprühen leuchtende Fontänen oder funkelnde Bälle entladen sich am Himmel. Weder die Musik zum Feuerzauber noch Lärm und Qualm der Explosionen erreichen den Zeppelin, hier summen nur die Motoren und die Auslöser der Kameras klicken.

"Super, einfach nur super, das Feuerwerk von oben", findet Gudrun Dittmeier-Groß, als die Passagiere nach der Landung noch zu einem Glas Sekt eingeladen sind. Renate Cremers haben vor allem die vielen unterschiedlichen Himmelsfarben gefallen. "Wunderbar, dieses Freiheitsgefühl, und dass man sogar die Fenster aufmachen konnte", sagt Stefanie Heinig. Sie ist sicher, dass die Erinnerung an diesen Flug sie lange begleiten wird, bei jedem Feuerwerk zum Beispiel. Als Andenken bekommen die Fluggäste eine Urkunde und ein Passagierbuch.

Programm am Montag

Der heutige Montag ist traditionell der Kinder- und Familientag beim Uferfest. Er startet mit einem Umzug von der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule zum Uhlandplatz. Dort verzaubert um 12 Uhr Mike Magic die Besucher. Die ganz Mutigen können anschließend an Rettungsübungen der Feuerwehr teilnehmen oder sich bei einer Kinder-Tretbootregatta verausgaben. Am Abend klingt das Uferfest mit einem Hock und der Bürgerkapelle Langenargen aus.

