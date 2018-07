Regierungskrise Politologe Wolfgang Seibel sieht Seehofer als "großen Verlierer" des Asylstreits

Ist Horst Seehofer Schuld an dem Streit in der Union? Und was hat er sich dabei gedacht? Der Konstanzer Politikwissenschaftler Wolfgang Seibel spricht im SÜDKURIER-Interview über die Hintergründe.