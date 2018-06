von SK

Ein mit einer siebenköpfigen Familie aus Kuwait besetzter Kleinbus fuhr in Richtung Lindau. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Fahrer zunächst zu weit nach links, prallte gegen eine Warnbake sowie auf den abgeschrägten Beginn einer Mittelleitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb nach mehr als 50 Metern auf dem Dach liegen.

Vier Mitfahrer wurden zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, drei Menschen konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die B 31 wurde in Richtung Lindau in Höhe der Unfallstelle bis 13.50 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein