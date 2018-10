Kressbronn vor 3 Stunden

Jachthafen Ultramarin: 180 000 Euro Schaden an gesunkenem Motorboot

Das bei dem Großbrand im Jachthafen Ultramarin am vergangenen Donnerstag gesunkene Motorboot wurde am Montagnachmittag durch ein gewerbliches Unternehmen geborgen, teilt die Polizei mit. An dem Boot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 180 000 Euro.