Ein Feuer hat in einem Yachthafen bei Kressbronn am Bodensee mindestens sieben Boote zerstört und so einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag auf einem Motorboot ausgebrochen und hatte dann auf sechs weitere Boote übergegriffen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen am Donnerstag mitteilte.

Zeuge wurde durch einen Knall geweckt

Ein Zeuge, der auf seinem Boot schlief, wurde demnach durch einen Knall geweckt und alarmierte die Rettungskräfte. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten an, um die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte verlegten Ölsperren, um im Hafenbecken Kraftstoffe aufzufangen. Niemand wurde verletzt.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Nach ersten Ermittlungen geht die Wasserschutzpolizei von einem technischen Defekt aus. Zwei Boote, die nach dem Feuer teilweise im Hafenbecken gesunken sind, sollen nun geborgen werden.

(dpa)

