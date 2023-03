Eine 50-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen eine Ausfahrt verpasst und an einer Bushaltestelle versucht zu wenden. Sie musste zurücksetzen und blieb dabei mit ihrem Wagen halb auf der Straße stehen. Ein 64-Jährige sah das quer auf der Fahrbahn stehende Auto zu spät und fuhr auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 64-Jährige und eine 25-jährige Mitfahrerin des anderen Wagens wurden mit ihren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Insassen im Mini-Van der 50-Jährigen blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Die Bundesstraße war am Freitag für zwei Stunden voll gesperrt. (dpa)