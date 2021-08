Am Donnerstag, in der Zeit von 6 Uhr bis etwa gegen 15.30 Uhr kam es laut Polizei in der in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau auf einem Firmengelände zu einem Unfall, der nicht gemeldet wurde. Ein unbekannter Fahrer beschädigte beim Ausparken einen dort geparkten Audi A4 an dessen vordere Stoßstange.



Hierdurch riss die Stoßstange und das Plastik im Radlauf brach großflächig heraus. Der Schaden wir auf ca. 2000.- Euro geschätzt.

Hinweis können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 gegeben werden.