Der Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der B30 bei Baindt befindet sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Bei dem Unfall war der 46-Jährige am Dienstagabend mit seinem Sattelzug in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Sattelzugfahrer, der nach der Kollision eines entgegenkommenden Autos mit dem Heck des Aufliegers weiterfuhr, wurde erst bei Ravensburg gestoppt. Der 70-jährige Fahrer des Autos überlebte den Unfall nicht.

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilen, besteht der dringende Verdacht, dass der Auflieger des Sattelzugs „infolge Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ auf die Gegenfahrbahn ausgebrochen ist. Darüber hinaus soll der Verdächtige den Unfall auch mitbekommen haben. Untersuchungshaftbefehl wurde wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erlassen. Die Ermittlungen dauern an, wobei von der Staatsanwaltschaft ein technisches sowie ein verkehrsanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben wurde.

Bislang kein Hinweis auf Alkohol- oder Drogeneinfluss

Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol, Drogen oder Medikamente bei dem 46-Jährigen liegen laut Staatsanwaltschaft und Polizei bislang nicht vor. Eine Blutuntersuchung soll hierzu abschließend Klarheit verschaffen.