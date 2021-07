Eine 49-jährige Hundehalterin musste am frühen Freitagabend laut Aussagen der Polizei eine unschöne Erfahrung machen, als sie mit ihrem Hund in Reute durch die Schrebergärten spazierte. Gegen 18:00 Uhr trat unvermittelt ein älterer Mann vor die Frau und brüllte sie an, dass sie die Hinterlassenschaften ihres Hundes nie entfernen würde.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus den Vorwürfen ein hitziges Wortgefecht, in welchem sie vom bislang unbekannten Tatverdächtigen massiv bedroht wurde. Daraufhin ergriff die Hundehalterin mit ihrem Hund die Flucht. Das Polizeirevier Friedrichhafen hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen.