In der Nähe von Ravensburg hat ein heftiger Sturm nach Polizeiangaben einen Schaden im vermutlich siebenstelligen Bereich angerichtet. Nahe der Gemeinde Bad Wurzach sei das komplette Dach einer Lagerhalle weggerissen worden, teilte das Polizeipräsidium Ravensburg am Samstag mit. Das Dach sei etwa hundert Meter „ohne Bodenkontakt“ transportiert worden, dann in eine Wiese eingeschlagen und letztlich in einem Maisfeld liegen geblieben. Die restliche Lagerhalle sei komplett zerstört worden.

Die von dem Sturm weggefegten Teile des Daches einer Materialhalle liegen 300 Meter entfernt von der zerstörten Halle, am Rande eines Maisfeldes. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Überreste einer Lagerhalle im Ortsteil Rohr. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einer ersten Mitteilung der Polizei war von einem Tornado die Rede. „Nach Auskunft eines Wetterexperten handelte es sich um keinen Tornado“, hieß es aber einige Stunden später. „Das Ergebnis bleibt dennoch erschreckend.“ Der Eigentümer der Lagerhalle schätzte den Schaden demnach auf über eine Million Euro.

Den Polizeiangaben zufolge riss der Sturm in der Region auch das Blechdach einer Maschinenhalle ab. Die Halle sei nach Einschätzung des Besitzers aber ansonsten stabil. Beschädigt wurden außerdem zwei Autos. (dpa)