Ein klassisches Jubiläum ist es zwar noch nicht, aber auf alle Fälle ein runder „Geburtstag“: Am Wochenende lädt der beliebte Töpfermarkt Waldburg auf der Anlage im Ortskern unterhalb des historischen Gemäuers zu seiner nunmehr 40. Auflage ein. Mehr als 50 ausgewählte Keramikwerkstätten werden dort laut Aussage des Veranstalters, der Töpferei Busse in Boms/Litzelbach, wieder ihre neuesten Kreationen und Arbeiten präsentieren.

Neben einheimischen Töpfereien sind dieses Mal auch Werkstätten aus Belgien, Litauen und Ungarn vor Ort in Waldburg. Die Töpferinnen und Töpfer präsentieren auf dem Markt den Besuchern auch ihre vielfältigen Techniken und die neuesten Trends auf dem Kunsthandwerkermarkt für Töpferware. Vertreten sind etwa die Bereiche Steinzeug, Porzellan und Raku. Das umfangreiche Angebot reicht dabei von experimentellen Einzelstücken über künstlerisch hochwertig gestaltete Exponate bis hin zu traditioneller Gebrauchskeramik.

Auch in diesem Jahr findet der 40. Töpfermarkt Waldburg wieder direkt im Ortskern des kleinen Städtchens unweit von Ravensburg statt. Ausreichend Parkplätze befinden sich nur wenige Gehminuten vom Marktgelände entfernt. Die Besucher dürfen sich auf Schmuck und Dekorationsartikel, Kunstobjekte und Skulpturen und Keramik für Haushalt und Garten freuen. Geöffnet ist der diesjährige Töpfermarkt am Freitag, 18. August, von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 20. August, von 11 bis 18 Uhr. Der Töpfermarkt gilt als einer der schönsten in der weiten Region. Informationen gibt es im Internet unter: http://www.toepfermarkt-waldburg.de