Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Baindt und Enzisreute, Höhe Egelsee, ereignet. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 46-jähriger Sattelzugfahrer in Fahrtrichtung Ravensburg in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wobei der Auflieger mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der 70-jährige Fahrer des Wagens wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle, teilt die Polizei weiter mit.

Der Sattelzuglenker setzte seine Fahrt nach der Kollision zunächst fort und konnte nach einem Zeugenhinweis noch auf der B30, im Bereich der Anschlussstelle Ravensburg-Süd, von der Polizei gestoppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde ein unfallanalytisches und technisches Gutachten angeordnet. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 17.000 Euro.

Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, darunter Rettungsdienst, Notarzt und die umliegenden Feuerwehren mit 34 Wehrleuten. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die B30 zwischen Baindt und Enzisreute bis 0.25 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.