Einen schnellen Ermittlungserfolg melden Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Wilhelmsdorf vom 10. Februar. Die weiteren Ermittlungen und Zeugenhinweise erhärteten den Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen, eine Angestellte bedroht und Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich erbeutet zu haben. Der Jugendliche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Sonntagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.