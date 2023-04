Sieben Unfälle in Serie auf der Autobahn zwischen Kißlegg und Weißensberg haben am Dienstag Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten. Rund 200.000 Euro Schaden standen am Ende auf der Bilanz, die die Polizei jetzt veröffentlichte.

Zunächst fuhr gegen 15 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem Tesla gegen die Mittelleitplanke, nachdem ihm auf der nassen Fahrbahn die Hinterachse des Elektrofahrzeugs ausgebrochen war. Der Mann dürfte mit rund 120 bis 140 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein, wie die Polizei schreibt. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Hagel auf der Fahrbahn wird zum Verhängnis

Ein 52-Jähriger kam mit seinem Auto während eines Hagelschauers bei Weißensberg ins Schleudern. Das Auto fuhr auf einen Grünstreifen und blieb dann entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Kurz darauf passierte ein 45-Jähriger die gleiche Stelle, bemerkte jedoch den Hagel auf der Fahrbahn und schaltete sein Warnblinklicht ein, um den nachfolgenden Verkehr zur warnen. Leider ohne Erfolg, wie die Polizei schreibt, denn ein nachfolgender 63-Jähriger fuhr mit seinem Auto dem 45-Jährigen nahezu ungebremst ins Heck und schob dessen Fahrzeug in die Leitplanke. Der 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Bei beiden Unfällen entstand ein Schaden von fast 20.000 Euro.

Vergleichsweise geringer Schaden von rund 5000 Euro entstand an einem Mercedes, der gegen 17.15 Uhr in die Leitplanke krachte. Der 57-jährige Fahrer hatte ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beifahrerin trägt leichte Verletzungen davon

Auf rund 60.000 Euro wird hingegen der Schaden bei einem Unfall gegen 18 Uhr beziffert. Ein 59-Jähriger kam beim Überholen eines Fahrzeugs mit seinem Mercedes ins Schlingern. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam von der Fahrbahn ab. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Insassen vorsorglich in ein Krankenhaus. Hier stellte sich heraus, dass die Beifahrerin leichte Verletzungen davongetragen hatte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ebenfalls etwa 60.000 Euro Schaden entstand, als gegen 19.30 Uhr erneut ein Mercedes gegen die Mittelleitplanke prallte. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zu diesem Unfall rückten wie bereits beim Unfall gegen 18 Uhr neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die örtlichen Feuerwehren aus.

Gleich zwei Fahrzeuge waren am fünften Verkehrsunfall beteiligt. Ein 43 Jahre alter Fahrer kollidierte mit seinem Alfa Romeo zunächst mit der Leitplanke. Das Auto wurde abgewiesen und schleuderte auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen VW. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Alle Unfallverursacher zu schnell auf nasser Straße

Alle Unfallverursacher waren auf der nassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und müssen sich nun zumindest auf ein Bußgeld einstellen, wie die Polizei schreibt.