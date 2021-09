Ravensburg vor 3 Stunden

Graffiti und Bengalos an der Justizvollzugsanstalt Ravensburg

Eine Gruppe von Männern hat am Samstagmorgen den Schriftzug „Freiheit für Findus“ an die Außenmauer der JVA gesprüht. Es wird vermutet, dass die Tat in Verbindung mit der Antifa steht.