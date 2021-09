Ravensburg – Die Stadt sperrt am morgigen Sonntag, 12. September, ihre Geschäfte auf und lädt zum entspannten Bummel durch die Innenstadt. Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags besteht von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, einen ungestörten Blick in das Schaufenster Ravensburgs zu werfen. Die Besucher können sich einem ungezwungenen Bummel durch die Geschäfte mit vielen neuen Saisonartikeln und Kollektionen zur Herbst- und Winterzeit hingeben.

Es besteht die Möglichkeit, in die abwechslungsreiche Ravensburger Geschäftswelt mit großen Modehäusern, reizvollen Boutiquen und einer Vielzahl an Fachgeschäften einzutauchen. Dass die Einzelhändler gut gerüstet sind, wollen sie am Sonntag unter Beweis stellen: Die Geschäfte werden sich mit Sonderaktionen und aktuellen Vorführungen den Kunden präsentieren. Ziel ist natürlich auch, an einem solchen Tag auch Gäste aus dem Umland nach Ravensburg zu holen. Diese möchten am Sonntag natürlich die schöne und lockere Atmosphäre der Stadt genießen: Nicht nur, dass eine hervorragende Möglichkeit dazu besteht, in Ruhe durch die Geschäfte zu schlendern und verschiedene Eindrücke zu sammeln, nein, nach erfolgtem Einkauf kann der Tag im Kreise von Freunden und Bekannten in den Cafés und Gaststätten bei Kaffee und Kuchen oder einem Viertele bestens ausklingen. Am verkaufsoffenen Sonntag möchte sich Ravensburg eben von seiner besten Seite zeigen.

Stadt der Spiele

Da der Tag unter dem Motto “Verkaufsoffener Sonntag meets Stadt der Spiele” steht, gibt es entsprechende Aktionen an vielen Stellen. Alle Spiele werden unter Beachtung der Corona-Verordnung angeboten. In der Tourist-Information lassen sich Spiele ausleihen und vor Ort testen. Zudem gibt es drei Großspiele: Fang den Hut, Tempo kleine Schnecke und Rush Hour. Alle großen und kleinen Puzzlefans sind im Schwörsaal dazu eingeladen, ein 32¦000-Teile-Puzzle von „Ravensburger“ Stück für Stück gemeinsam zusammenzusetzen. Dazu gibt es eine „GraviTrax“-Ausstellung zu entdecken, dem Kugelbahnsystem von „Ravensburger“, bei dem kreativ nach den Gesetzen der Schwerkraft eigene Kugelbahnwelten erschaffen werden. Hier gilt die 3G-Regel, das heißt, die Gäste müssen getestet, genesen oder geimpft sein.

Auf dem Marienplatz werden Pavillons mit Kreativ-Angeboten zum Mitmachen vorhanden sein. Im kleinen Sitzungssaal im Rathaus wiederum kann man in die digitale Spielwelt eintauchen und viele Spiele mit VR-Brillen erleben. Auch hier gilt die 3G-Regel. Weitere Neuheiten von Ravensburger gibt es in Spielehütten am Marienplatz/Kornhaus, der Bachstraße und beim Café Miteinander zu entdecken. Großspiele der Ludothek finden sich in der Bachstraße. Und Kultur unter freiem Himmel bietet das Hirschgraben Open-Air vor der Stadtmauer Ravensburg: Um 17 Uhr treten Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett auf. Damit niemand Hunger und Durst zu leiden braucht, finden sich verteilt in der Innenstadt Imbissstände. Ganz bequem und kostenlos können die Besucher der Stadt mit den Linien des „stadtbus Ravensburg Weingarten“ in die Innenstadt gelangen.

Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags haben also beste Gelegenheit, einen Blick in das „Schaufenster Ravensburg“ zu werfen: Gut sortierte Fachgeschäfte, hochwertige Boutiquen und gemütliche Restaurants – der Einkaufsbummel wird hier zum reinen Vergnügen. Wenn das nicht einmal beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einkauf sind? Übrigens: Auch am 10. Oktober gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt „fair – nachhaltig – regional“, ein dritter folgt am 14. November, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Informationen zu Angeboten des örtlichen Handels, der Gastronomie sowie Tourismus auch im Internet unter

http://www.ravensburg.de

Geöffnete Geschäfte

Laut Homepage der Stadt Ravensburg haben unter anderem geöffnet: Amica Parfümerie Bittel • art box ravensburg • Bäckerei Hamma, Marienplatz 23+51, Bachstraße • Bauhaus • Drachengrube • Euronics XXL Ravensburg • Gänsbühlcenter • i love leo frozen Yogurt • Jeans Reischmann • Juwelier Buchmüller • Leder Schwartz • Marc O’Polo • Media Markt Ravensburg • Modehaus bredl • Mode Reischmann • Nordsee • Plana Küchenland • RavensBuch • Schaal Schreibwaren • Schatztruhe Ravensburg • Schuhmoden Simon • Schuhmoden Simon Select • Schwarzberg Hair & Beauty • Simon Comfort • Simon Outdoor • Simon Outlet • Sport Reischmann • Team Reischmann • Trend Reischmann • vero moda • vero moda store • vaude • vom Fass – Tina Valenti • YOUtopia