Mengen vor 1 Stunde

Angetrunkener Angler tötet Schwan mit Luftgewehr

Am Samstag wurde an einem See in Mengen ein Schwan mit einem Luftgewehr getötet. Die Ermittlungen konzentrieren sich nach einer Zeugenaussage auf eine Gruppe alkoholisierter Angler. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie das Tierschutzgesetz.