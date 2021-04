Die Angelegenheit des bei Ravensburg-Taldorf vergangene Woche aufgestellten und entfernten Holzphallus‘ hat eine weitere Wendung genommen.

Unter dem E-Mail-Pseudonym „klarerphall“ meldete sich der angebliche Urheber und wollte wissen, wohin der Holzpenis verschwand.

Laut angeblichem Urheber stellten inzwischen Unbekannte am einstigen Standort, rund einen halben Kilometer von der 300-Seelen-Ortes Taldorf an einer Wanderwegkreuzung gelegen, eine Deospraydose und eine Trinkflasche als Ersatz für die Skulptur auf. Dies offenbar in Anspielung an die Dimensionen des spurlos verschwundenen Werkes.

Dieses Arrangement bestehend aus einer Deospraydose und einer Trinkflasche empfinden der oder die Urheber des verschwundenen Holzphallus‘ als Provokation. | Bild: Aktionskomitee klarerphall

In einer Mail von klarerphall hieß es am Donnerstagabend: „Heute wollten wir gewisse Vorbereitungen treffen, was wir zu sehen bekamen, das hat uns gar nicht gefallen, die reine Provokation!“

Eine vorherige Anfrage per Mail an klarerphall zu Details – beispielsweise wie viel Zeit und Geld in das Werk investiert wurden und ob womöglich Ersatz geschaffen werde, ob der oder die Urheber Künstler oder Kunsthandwerker seien – wurde nicht beantwortet: „Holla die Waldfee, Sie wollen‘s aber genau wissen! Fragen über Fragen... wir melden uns. LG Aktionskomitee KP (Klarer Phall).“

Anonymes Schreiben nennt Beweggründe zur Phallusaktion

Unterdessen landete ein anonymes Schreiben an das Rathaus-Team im Briefkasten der Ortsverwaltung Taldorf, wie Ortsvorsteherin Regine Rist auf Anfrage erklärt.

Auch darin gibt sich der angebliche Urheber nicht zu erkennen, legt jedoch Standpunkt und Beweggründe dar: „...Vorab will/wollen ich/wir betonen, dass mit dem Stellen des Holz-Phallus keinerlei Provokation, sexuelle Anregung oder politischer Hintergedanke geplant war.“ Erster Gedanke dieser Aktion sei gewesen, „einen anderen Gesprächsstoff als Corona zu erschaffen“. Dies sei geglückt.

Urheber: Holzzipfel bereits nach fünf Tagen gewaltsam entfernt

Im anonymen Schreiben heißt es weiter: „Es war schön, zu sehen, dass die meisten Mitbürger die ganze Aktion mit Humor aufgenommen haben und auch einige ein Erinnerungsbild mit dem Holzglied machten. Auch der Ortsverwaltung ein Dankeschön, da sie sehr offen und unvoreingenommen reagiert haben. Daher ist es sehr schade, dass der Holzzipfel

bereits nach 5 Tagen gewaltsam entfernt wurde.“

Mitmenschen einfach mal zum Lachen bringen

Der zweite Beweggrund sei gewesen, „sich selbst und auch die Mitmenschen nicht allzu ernst zu nehmen und auch mal darüber lachen zu können, wenn es um ‚verbotene Themen‘ wie den Intimbereich geht... Ich/Wir hoffe/hoffen, den Bürgern eine kurze Freude bereitet zu haben. Bleibt ‚standhaft‘ in dieser schwierigen Zeit. Mit freundlichen Grüßen

Der/Die Peniskünstler“.