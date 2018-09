Führte rasende Eifersucht zum Vorfall? Der tatverdächtige Syrer habe Kenntnis davon erhalten, dass die von ihm getrennt lebende Frau Besuch von ihrem neuen Freund erwartete, teilte das Polizeipräsidium in Konstanz am Donnerstag mit.

Er sei am Mittwochabend über einen Balkon in die Wohnung der Frau geklettert und habe sie mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Sie wurde in einem Krankenhaus operiert. Der 45-Jährige wurde festgenommen, gegen ihn erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)

