Auf einer Autobahn in Baden-Württemberg hat die Polizei eine 82-Jährige vom Fahrrad geholt: Die Frau war am Freitag auf der BAB 96 Richtung Memmingen auf dem Pannenstreifen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Verkehrsteilnehmer konnte sie demnach zum Anhalten animieren, bis eine Streife der Autobahnpolizei eintraf.

Die Frau sagte, sie sei der Beschilderung nach Kißlegg gefolgt und dabei unbeabsichtigt an der Anschlussstelle Wangen Nord auf die Autobahn gefahren. Die Polizei führte ein „verkehrserzieherisches Gespräch“ mit der Fahrradfahrerin. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.

(dpa)