Einen Großeinsatz der Polizei hat die Drohung eines 59 Jahre alten Mannes an seinen Bekannten zur Folge gehabt. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann gegen 17.45 Uhr aus einem privaten Streit heraus einen 43 Jahre alten Bekannten auf dessen Grundstück mit einem langen Küchenmesser. Nach lautstarkem Streit kehrte der 59-Jährige nach Hause zurück, während sein 43 Jahre alter Kontrahent die Polizei verständigte.

Als die Polizei am Haus des Älteren eintraf, beleidigte dieser die Beamten und bedrohte auch sie massiv mit dem Tod, heißt es weiter. Zudem gab er vor, mehrere Waffen im Haus zu haben.

Spezialeinheit des Landes als Verstärkung

Da die Beamten davon ausgehen mussten, dass von dem augenscheinlich Betrunkenen ein hohes Gefahrenpotential ausgeht, und da nicht klar war, wie er bewaffnet ist, riefen sie neben weiteren Polizeikräften auch die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ravensburg sowie eine Verstärkung durch eine Spezialeinheit des Landes hinzu.

Kreis Ravensburg Frau fährt Ehemann nach Streit an und flüchtet Das könnte Sie auch interessieren

Kein Widerstand bei der Festnahme

Beamte dieser Spezialeinheit, die mit einem Hubschrauber am Einsatzort eintrafen, nahmen den Mann gegen 23.15 Uhr in seiner Wohnung fest. Er habe keinen Widerstand geleistet, wie die Polizei berichtet, und wurde in Gewahrsam genommen. Das lange Küchenmesser nahm die Polizei mit. Derzeit ermittelt die Polizei, ob der Mann im Besitz weiterer Waffen ist.