Ein 28-Jähriger steht unter Verdacht, am Mittwochvormittag seine Großmutter mit einem Messer getötet zu haben. Die 88-Jährige sei noch am Tatort in Achberg im Landkreis Ravensburg ihren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der Mann leide wohl an einer psychischen Erkrankung und kam in eine Fachklinik. Ein Richter setzte einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Vollzug.

Angehörige hielten den Mann nach der Tat fest

Angehörige hatten den 28-Jährigen am Mittwoch nach der Tat festgehalten, bis die Polizei ihn widerstandslos festnehmen konnte. Der 28-Jährige und seine Oma wohnten an derselben Adresse. Hintergründe zu der Tat waren zunächst unklar und sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (dpa/sk)