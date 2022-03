Immenstaad – Rund um den Bodensee mit einem Zweirad zu fahren ist ein Vergnügen, das nicht nur erschwinglich ist, sondern auch der Schönheit der hiesigen Landschaft Rechnung trägt. Wer ein neues Bike benötigt, der sollte bei Zweirad Joos, Gehrenbergstraße 1B, vorsprechen: Hier bekommt man neben einer fairen Beratung alles, was das Bikerherz begehrt. Das Fachgeschäft mit der Zentrale in Radolfzell gehört zu den größten Fahrradhändlern im Bodenseeraum, seit 2016 gibt es die Filiale in Immenstaad.

Lager erweitert

Die Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes ist nach wie vor ungebrochen und das E-Bike-Center Immenstaad unter Leitung von Dirk Ronellenfitsch ist gut vorbereitet für die neue Saison. Gerne helfen die derzeit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Auswahl der Zweiräder, dem Zubehör und bei den Reparaturen weiter. Rund 360 Fahrräder stehen in der Immenstaader Filiale zur Ansicht, das gesamte Lager von Zweirad Joos ist auf 15¦000 Bikes und E-Bikes erweitert worden. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt der 46-Jährige.

Saisoneröffnung

Zur Saisoneröffnung gibt es am kommenden Samstag, 12. März, eine Gebrauchtradbörse, die von der Jugendfeuerwehr Oberteuringen ausgerichtet wird. Die Annahme der Räder findet von 9 bis 11 statt, anschließend ist der Verkauf bis 14 Uhr geplant. Für den Verkauf erhält der Verein zehn Prozent des Erlöses. „Dieser soziale Gedanke ist für uns wichtig“, so Ronellenfitsch.

Neue Marken

Das Unternehmen hat neue Marken ins Programm genommen wie die Firma Orbea im sportiven Bereich: Qualitativ hochwertige Fahrräder, die für Leistung und ein einzigartiges Fahrerlebnis sorgen. Oder spezielle Transporträder mit Neigetechnik. Ronellenfitsch: „Die kann man etwa als Kindertransportmittel nutzen. Eine feine Sache.“ Neu sind auch Kompakträder von QiO, die immer mehr gefragt sind: Smart, durchdacht und platzsparend. „Durch die variable Lenkerverstellung sind die Räder ideal für alle, egal welcher Größe“, erläutert der Filialleiter. „Sie eignen sich besonders für den Verleih oder auch beispielsweise für Hotels.“

Immer mehr im Trend liegen laut dem Radexperten smarte Fahrradhelme mit nützlichen Features wie Beleuchtung und integrierten Blinkern für mehr Sicherheit. Mit ihnen kann der Nutzer nicht nur Musik hören und Anrufe entgegennehmen, via Bluetooth kann er direkt mit anderen Nutzern in der Nähe verbunden werden. „Das ist von Vorteil, wenn man beispielsweise hintereinanderfährt“, weiß der Filialleiter. „Solche Helme gibt es schon seit Längerem, aber die Technik wird immer besser.“

Leasing bommt

Neu im Haus ist die Leasing-Abteilung mit speziellen Fachleuten. „Leasing boomt, wir haben hierfür nun eine Leasingabteilung mit Spezialisten im Unternehmen installiert. Mit über zehn Leasinganbietern können wir jedem Kunden und Arbeitgeber den besten Service liefern“, sagt Ronellenfitsch.

Online-Angebote

Der Onlineshop

http://www.fahrradlagerverkauf.com zeigt zahlreiche Modelle und wird ständig weiter aktualisiert. Mit einem Klick kann das Traum-Bike bestellt werden; die Artikel können schon bald in der Filiale abgeholt oder bequem nach Hause geliefert werden. Wer sich für ein Modell interessiert, welches noch nicht verfügbar ist, der kann im Onlineshop beim Wunschrad auch seine Mailadresse hinterlegen und wird dann automatisch benachrichtigt, sobald das Modell eintrifft.

Als „absolute Neuheit“ nennt Ronellenfitsch eine neue Filiale in Ravensburg, die im April eröffnet werden soll, um sich in Richtung Schwaben Oberschwaben etwas auszubreiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zurzeit in den anderen Filialen angelernt.

Gebrauchtradbörse

Gebrauchte Fahrräder können am Samstag, 12. März, zwischen 9 und 11 Uhr abgegeben werden. Wer möchte, kann sein Rad durch einen Experten von Fahrrad Joos schätzen lassen. Von 11 bis 14 Uhr findet der Verkauf statt. Die Bewirtung übernimmt die Jugendfeuerwehr Oberteuringen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses kommt ihr zugute.