Bodenseekreis vor 28 Minuten Dachstuhlbrand in Immenstaad – zwei Bewohner werden leicht verletzt In einem Wohnhaus in der Friedrichshafener Straße ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

In einem Wohnhaus in der Friedrichshafener Straße in Immenstaad ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. | Bild: Wieland, Fabiane