Bis 1900 besaß jeder Haushalt in Immenstaad ein Stück Wald. „Holz hatte damals eine ganz andere Bedeutung. Es gab keinen Kunststoff, der wurde erst später erfunden“, erklärt Reinhard König. Er stellt beim Themenabend des Heimatvereins die Geschichte der Holzberufe im Ort vor. „Holz war nicht nur wichtig für den Hausbau, Möbel und im Winter zum Heizen, sondern auch für Handwerkszeug und Alltagsgegenstände. Es wurde alles mit der Hand gemacht“, sagt er.

Entsprechend viele Holzhandwerker gab es in Immenstaad. Zwischen 1785 und 1950 hat König 112 von ihnen gezählt. Zu ihnen gehörten neben Zimmerleuten und Schreinern auch Küfer, Wagner, Glaser und Gabelmacher. Heinrich Einhart zum Beispiel war Fischer, Bootsbauer und Brennholzsäger in einer Person. Er zog mit der Kreissäge von Haus zu Haus und bot seine Dienste an. Willi Burth nutzte stattdessen die Bandsäge und als Landwirt stand ihm sogar einer der ersten Traktoren zur Verfügung. Sogar ein Sägewerk gab es in Immenstaad. Emil Heger gründete es auf dem Gelände der abgebrannten Ziegelei und gab es an seine Kinder weiter.

König zeichnet die Familiengeschichten zahlreicher Handwerkerdynastien nach: die der Veesers etwa, bei denen fünf Generationen Schreiner wurden. „Veesers hatten die erste Kreissäge im Ort, Strom gab es in Immenstaad ja erst seit 1923“, sagt König. Die Riesters waren vier Generationen lang Glaser. „Leo Riester war außerdem Signalist bei der Feuerwehr. Wenn es brannte, lief er mit dem Horn durchs Dorf. Eine elektrische Sirene gab es erst im Zweiten Weltkrieg“, sagt König. Die Küferfamilie Schneider endete in der dritten Generation: Robert Senior gründete den Betrieb, Robert Junior war standesgemäß im Verwaltungsrat des Winzervereins und Enkel Berthold musste umlernen. „Der Beruf wurde durch die Kunststoffe überflüssig.“

Manche Familien sind bis heute im Holzhandwerk unterwegs. „Bei der Zimmererdynastie Glatthaar ist einfach, die Firmenchefs hießen alle Karl“, sagt er. Karl der Erste kam im Jahr 1920 aus Hagnau, Karl der Dritte ist heute noch aktiv. Die Tradition der Zimmerei Stern begann 1875, als Dismas Stern in der Schulstraße eine Werkstatt aufmachte, und reichte bis Urenkel Helmut – dessen Sohn Jörg wurde Architekt. Die Schreinerei Röhrenbach in Kippenhausen leitet Peter Röhrenbach heute in der dritten Generation.

Mit Holzhandwerkern von heute unterhält sich Heimatvereinsvorstand Thomas Schmidt im Anschluss. „Ich hab früh gewusst, dass ich Schreiner werden will, für mich gab es nie etwas anderes“, sagt Robert Dauwalter. Sein Sohn Marcel erlernte das Schreinerhandwerk in Österreich. „Ich weiß nicht, ob mein Vater dachte, dass er mit mir nicht fertig wird, oder ob er wollte, dass ich etwas Gescheites lerne. Jedenfalls wollte er mich nicht als Lehrling“, erzählt er. Hubert Röhrenbach berichtet, dass es das Handwerk zwischenzeitlich schwer hatte, Lehrlinge zu gewinnen – die Konkurrenz der Industrie war stark. Sein Sohn Peter sagt: „Lehrlinge haben wir jetzt, aber die Bürokratie macht uns zu schaffen.“ Peter Graf hat eigentlich eine Ausbildung beim Maybach Motorenbau gemacht, war dann bei der Bundeswehr und lernte Rita Heberle kennen, die Tochter des Glasermeisters Karl Heberle.

„Das war ein Glücksfall, hast du gesagt“, erinnert ihn Thomas Schmidt. Das sei es gewesen, antwortet Graf, auch weil ihm das Glaserhandwerk so gut gefiel. Er machte die Ausbildung per Abendschule, absolvierte die Meisterschule, stieg erst beim Schwiegervater ein und übernahm dann dessen Betrieb. Er demonstriert dem Publikum, wie eine Sprossenstanze funktioniert. Da die Glasscheiben für Fenster früher kleiner waren, brauchten die Fenster Sprossen. Die Maschine schneidet passgenaue Aussparungen in schmale Holzleisten, die exakt zusammengesteckt werden.

Ein anderes Beispiel alter Handwerkskunst zeigen Karl Glatthaar, Georg Baumgart und Erich Hund: Mit dem „zimmermannsmäßigen Abbund“ wurde früher sichergestellt, dass die Dachlatten alle die gleichen Abmessungen hatten. „Die Maße wurden 1:1 auf einem Reißbrett aufgezeichnet und auf ein Stück Holz übertragen. Dieses wurde mit anderen fest zusammengebunden und alle zusammen gesägt“, erklärt Glatthaar. Ein Dachstuhl im Kleinformat beweist: Es funktioniert.

Für diesen Dachstuhl soll Meinrad Schneider nun den Richtspruch aufsagen. „Wir brauchen noch einen Bauherrn. Einfach so einen Richtspruch aussprechen, bringt Unglück“, sagt Thomas Schmidt. Nach kurzer Versteigerung findet sich ein solcher und Meinrad Schneider hebt das Glas. Nach guten Wünschen für Bauherrn, Umstehende und Handwerker schließt er: „Du Glas, zersplitter‘ hier im Grund“, wirft das Glas auf den Boden, wo es zersplittert. Mit einem getanzten „Handwerkerklatsch“ endet das Programm.