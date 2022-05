Bodensee vor 55 Minuten

Die Blaue Flagge weht nur an einer Badestelle. Ist der Bodensee anderswo nicht sauber genug?

Sechs Sportboothäfen, eine Badestelle: An einigen Orten am Bodensee werden wieder die Blauen Flaggen gehisst. Was bedeutet diese Auszeichnung überhaupt? Und wie steht es anderswo um die Wasserqualität des Bodensees?