Bodensee vor 1 Stunde

Der Ganztagsanspruch für Grundschüler kommt. Doch wie sollen die Gemeinden das stemmen?

Ab Mitte 2026 hat jeder Grundschüler das Recht auf Ganztagsbetreuung in der Schule – auch in den Ferien. Viele Punkte sind noch ungeklärt, die Kommunen fühlen sich alleingelassen. So wie beispielsweise Immenstaad.