Nachdem die Piratenfahrten auch dieses Jahr nicht stattfinden können, haben Lisa-Marie Röhrenbach, Nicola von der Nüll, Franziska Buckreus und Isabell Heinz überlegt, wie die Lädine trotzdem mit einbezogen werden kann. Mindestens genauso spannend und lustig ist, so hofft das Team der Tourist-Information, die nun für die ganze Familie konzipierte Wikingerfahrt. „Wir haben uns Geschichten und Charaktere ausgedacht, es wird gespielt, gebastelt und gerätselt“, erklärt Lisa-Marie Röhrenbach. „Jedes Kind darf nach der Fahrt einen Schatz, Helm und Gürtel mitnehmen, es gibt ein Wikingerbingo und wir sind natürlich auch verkleidet und Teil des Programms.“

Die Lädine ist auch Schauplatz einer Weinprobe. Immer dienstags segelt sie unter dem Motto „Sail & Wine“ in den Sonnenuntergang. Dabei gibt es Immenstaader Wein und Brot. Abwechselnd teilen Jungwinzerin Rebecca Röhrenbach und Weinbaumeister Klaus Siebenhaller ihr fachliches Wissen mit den Gästen an Bord. Auch die beliebten Forscherfahrten mit einer Naturwissenschaftlerin von der Universität Konstanz werden wieder angeboten.

Aus Immo‘s Kindertreff wird in diesem Jahr Immos Familienprogramm. „Die Familien wollen ihre Kinder nicht mehr einfach abgeben, sie wollen gemeinsam etwas erleben“, erklärt Ruth Höft. Das können sie jetzt bei Ausflügen, Piratenschatzsuchen, bei Besuchen der Immenstaader Feuerwehr oder des Wangener Puppentheaters und weiteren Programmpunkten.

Neu auf dem Sommer-Programm sind Genussabende, an denen sich die landwirtschaftlichen Betriebe beteiligen. Es werden Traktorfahrten, Alphornklänge, Branntweinproben, Schaukochen und Obsthofführungen angeboten. Im Aquastaad gibt es am Freitag, 13. August Open-Air-Kino sowie am 20. August ein A-cappella-Konzert mit F.I.T.A am 20. August. Konzerte auf dem Rathausplatz am 27. und 28. August ersetzen das Weinfest und sind bewirtet. Statt des Dorffestes in Kippenhausen steht am 22. August Open-Air-Kino mit Bewirtung auf der Wiese am Dorfplatz auf dem Programm. Altbekannt und beliebt sind die Weinprobe auf dem Weingut Röhrenbach und die Fahrten mit dem Winzer-Express.



Informationen zu den Zeiten, zur Anmeldung und den Teilnahmekosten sind unter www.immenstaad-tourismus.de zu finden.