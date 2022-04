Der Förderverein Spielplätze Immenstaad hat allen Grund zur Freude: Sah es zu Beginn der Spendenaktion für den neuen Kletterturm auf dem Spielplatz Neusatz noch recht dürftig mit der Spendenbereitschaft aus, sind nun insgesamt 22 567,42 Euro zusammen gekommen, mehr als erwartet. “Wir hatten uns anfangs darauf eingestellt, dass wir rund 10 000 Euro zusammenbekommen würden“, sagt Vereinsvorsitzende Nina Schobloch.

Nach Spendenstart am 9. Juni im vergangenen Jahr sei die Sache nur langsam angelaufen. “Das wäre aber auch kein Beinbruch gewesen“, ergänzt Kassierern Carmen Incekara, dann hätten sie einen Plan B gefunden; etwa, die Spendensammlung um ein Jahr zu verlängern und in Absprache mit der Gemeinde den Turm später aufzustellen. Die Spenden haben dann aber doch Fahrt aufgenommen. “Teilweise haben uns Menschen unterstützt, die hier nur ihren Zweitwohnsitz haben oder solche, deren Enkel hier wohnen und sich über die neuen Spielgeräte freuen würden“, sagt Schriftführerin Yvonne Herrmann. Dabei seien auch von Privatleuten Beträge von bis zu 500 Euro eingegangen. Obendrein hatte der Förderverein den 4. Platz beim Zukunftspreis des Stadtwerks am See belegt und 500 Euro erhalten, sowie den gleichermaßen dotierten Social-Media-Preis des Wettbewerbes.

Nina Schobloch betont, dass Kritik, die vielfach an den Verein herangetragen werde, fehlgeleitet sei. “Da heißt es dann: Die Stadt tut nichts. Das stimmt aber so nicht. Die tatsächlichen Kosten sind für Laien nicht einsehbar und nur schwer zu fassen“, erläutert sie. Mit der Anschaffung eines Spielgeräts sei es nicht getan. Die anfangs bei der Spendenaktion für den Turm anvisierten 20 000 Euro seien zwar der Nettopreis, hinzu komme aber zusätzlich zur Mehrwertsteuer noch die notwendige Infrastruktur. “Am Ende macht der Nettopreis weniger als die Hälfte des Gesamtbetrags aus“, weiß Schobloch.

Kassenprüferin Simone Kobel träumt derweil schon vom fertigen Turm, als sie auf dem neuen Spielplatzgelände steht. “Das wäre schon toll, wenn der jetzt schon dastehen würde.“ Das Team hofft, dass der Turm bereits im Frühsommer – ein Jahr nach Beginn der Spendenaktion – steht und es dann ein großes Einweihungsfest gibt.

Ortsbaumeister Ulrich Kohler mag derweil keine genauen Prognosen abgeben. Die Lieferzeit des Spielgeräts nach Bestellung beträgt zwischen 12 und 16 Wochen. Das Aufstellen dauert dann rund eine Woche.