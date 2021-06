Große Aufregung herrschte am Dienstag im Kindergarten Seegaddel in Immenstaad: Nach Angaben des Landratsamts Friedrichshafen wurden dort vier Personen positiv getestet. „Die Schnelltestergebnisse kamen durch Lollitests (Reihentest) auf“, erklärt Landkreissprecher Robert Schwarz. Insgesamt habe es vier positive Ergebnisse in insgesamt drei Gruppen gegegeben.

Eine labordiagnostische Testung per PCR soll nun klären, ob die Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Ergebnisse werden laut Schwarz für Donnerstag erwartet. Erst wenn sich das Ergebnis bestätigt, kann das Gesundheitsamt behördlich eine Quarantäne anordnen. Damit müssten dann drei Gruppen für 14 Tage geschlossen werden.

Immer mehr Kommunen teilen freiwillige Spuck- und Lollitests aus

Immer mehr Kommunen stellen den Kitas freiwillige Spuck- oder Lollitests zur Verfügung, mit denen die Kinder sich auf das Coronavirus testen können. Zu solch einer Häufung von positiven Schnelltest-Ergebnissen ist es bisher allerdings nach SÜDKURIER-Informationen in keiner Kommune im Bodenseekreis gekommen. In den vergangenen Wochen wurden kaum Fälle aus Schulen, wo verpflichtend getestet wird, oder Kindergärten gemeldet.

Ob es sich um einen Anwendungsfehler der Tests handelt oder es einen Corona-Ausbruch im Kindergarten Seegaddel gab, wird sich im Laufe des Donnerstags klären. In der Vergangenheit kam es bei der Schnelltestung von Kindern, beispielsweise in Konstanz, häufiger auch zu falsch-positiven Testergebnissen. Im Rahmen eines Testwochenendes in Konstanz im April wurden beispielsweise Kinder positiv getestet, die zuvor ein säurehaltiges Getränk getrunken haben.

Kinder mit coronatypischen Symptomen wie Fieber, Husten, Geschmacksverlust sind laut Corona-Verordnung Baden-Württemberg vom Kindergartenbesuch ausgeschlossen. Nach SÜDKURIER-Informationen waren alle positiv getesteten Kinder symptomfrei.

