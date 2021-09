Als die Schildbürger ein Rathaus bauen wollten, entschieden sie sich für eine architektonisch aufregende Dreiecksform, vergaßen aber die Fenster, erzählte der katholische Pfarrer Matthias Schneider. „Die Immenstaader sind schlauer. Sie haben Bürgerbüro und Tourist-Info offen gestaltet. Nur offene Fenster und Türen ermöglichen die Begegnung mit Menschen“, sagte er. Zusammen mit seinem evangelischen Kollegen Martin Egervari segnete er zum Abschluss der Einweihungsfeier das neue Bürgerbüro.

Die Pfarrer Martin Egervari (links) und Matthias Schneider sprechen den Segen über den Umbau und die Mitarbeiter des Rathauses. | Bild: Corinna Raupach

Bürgermeister Johannes Henne nannte Offenheit, Transparenz und Bürgerfreundlichkeit als Ziele für den Umbau des Rathaus-Erdgeschosses. „Wir haben 1,8 Millionen in die neue Räumlichkeit investiert, um einen Raum für Gäste, aber auch für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, der vom Bewusstsein für Servicequalität geprägt ist“, sagte er.

Architekt Alexander Mohr (rechts) überreicht Bürgermeister Johannes Henne die symbolische Hausnummer eins aus Hefeteig. | Bild: Corinna Raupach

Im Bürgerbüro sollen Besucher ab sofort an einer Infotheke einfache Dienstleistungen erhalten und zu den anderen Verwaltungsbereichen weitergeleitet werden. Die Modernisierung der Tourist-Info mit Schalter, digitalen Infotafeln und lichtdurchfluteten Arbeitsplätzen habe sich bereits bewährt.

In Gesprächsform erinnerten Ortsbaumeister Ulrich Kohler und Architekt Alexander Mohr an den Verlauf des Umbaus und seiner Planung. Auf die Wünsche der Verwaltung nach mehr Platz, Licht, Schallschutz, Barrierefreiheit und modernen Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter antwortete Mohr stets mit „Das kriegen wir hin.“

Einwohnermeldeamt und Standesamt bieten den Immenstaadern mehr Platz und besseren Service durch technische Aufrüstung. | Bild: Corinna Raupach

Er skizzierte die Lösungen: Durch den Umzug der Tourist-Information in die Räume der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Ratsherrn“ und die Verbreiterung der Flure gewinnt das Bürgerbüro den Raum, den es braucht. Fußbodenheizung, Windfänge und Mooswände sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Daten zum Umbau Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Herbst 2018 wurde das Architekturbüro Mohr am 15. Oktober 2018 mit der Planung beauftragt. Im September 2019 wurde der Bauantrag genehmigt, am 14. Oktober begannen die Abbruch- und Rohbauarbeiten. Im August 2020 war der Tourismusbereich fertig und wurde am 21. Oktober eröffnet. Die Arbeiten im Bereich des Bürgerbüros wurden im Juni 2021 beendet.



Die Gesamtkosten für Bürgerbüro und Tourismusbereich belaufen sich auf 1.887.697,69 Euro, davon entfallen auf das Bürgerbüro 1.065.976,69 Euro. Vom Land Baden-Württemberg erhielt die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von 369.555 Euro aus dem Tourismusförderprogramm und 150.000 Euro aus dem Ausgleichsstock.

Mit dem Umbau ist im Erdgeschoss das Bürgerbüro mit Infoschalter, Einwohnermeldeamt, Standesamt und Friedhofsamt untergebracht. Im Wartebereich gibt es einen Wasserspender und eine Kinderecke.

Im Wartebereich sitzen Hauptamtsleiter Michael Haase und Ortsbaumeister Ulrich Kohler Probe. | Bild: Corinna Raupach

Die barrierefreie Toilette ist sowohl von innen als auch von außen zu betreten und steht auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses zur Verfügung. In den Büros ist mehr Platz – etwa für Kinderwagen oder Begleitpersonen. Schallschutzdecken und Trennwände sorgen für Diskretion, moderne Technik und optimierte Arbeitsabläufe für schnellere Bearbeitung. Den Mitarbeitern stehen höhenverstellbare Büromöbel sowie Besprechungs- und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Die vor einem Jahr eröffnete neue Tourist-Info ist über eine Treppe und eine Rampe vom Bürgerbüro aus erreichbar.