Ein 68-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Bachstraße in Immenstaad mutmaßlich einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Ein augenscheinlich hilfsbereiter Mann habe ihn bei der Bedienung des Parkscheinautomaten unterstützt und dabei offenbar unbemerkt in dessen Portemonnaie gegriffen, berichtet die Polizei. Erst am Abend stellte der 68-Jährige fest, dass Scheingeld fehlte, und verständigte die Beamten, die nun wegen Diebstahls ermittelt.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der rund 50 Jahre alte Mann ist laut Beschreibung etwa 1,50 Meter groß. Laut Polizeibericht hatte er ein gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Windjacke.

Am Montag war ein 78-Jähriger in Überlingen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Telefon 0 75 45/17 00 entgegen.