Test-Desaster im Kindergarten Seegaddel: 100 Kinder mussten aufgrund falscher Tests in Quarantäne

Rund 100 Immenstaader Familien steckt der Schreck noch im Nacken: Am vergangenen Montag mussten vier Gruppen des Kindergartens Seegaddel in Quarantäne, weil vier Kinder per Lollitest positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Doch das Labor gibt Entwarnung. Schuld sind nach SÜDKURIER-Informationen fehlerhafte Speicheltests, die mittlerweile zurückgerufen wurden.