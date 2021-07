„Narri – Narro“ mitten im Sommer, eine Hauptversammlung mit Abstand und ein zwei Perioden regierendes Prinzenpaar, das ist etwa so einmalig wie die vergangene Fasnet. Klaus Burkhard, Schriftführer der Immenstaader Hennenschlitter, erinnerte bei der Versammlung an die vergangene Saison. „Je näher die kalte Jahreszeit kam, desto näher kam die Erkenntnis, dass die Fasnet nicht wie sonst stattfinden kann“, sagte er.

Immenstaad Ohne Pandemie wäre dieser Tage vielleicht Wein aus dem Hennenbrunnen gesprudelt Das könnte Sie auch interessieren

Die Narrenzunft machte das Beste aus dem, was möglich war: Narrenvater Wolfgang Haas, genannt Hoss, erweckte die Narren in der Zunftstube per Video zum Leben, die Hennenschlitter beteiligten sich am Video-Adventskalender der Gemeinde und organisierten eine Fotoaktion, bei der 400 Bilder von Mitgliedern im Häs zusammenkamen. Die Karbatscher ließen es am Dreikönigstag vor der eigenen Haustür knallen und am Schmotzigen Dunschtig gab es ein Paket für die „Fasnet d‘hom“. „So konnten wir auch dieses Mal etwas Freude in die Haushalte bringen“, sagte Burkhard. Umso mehr freue er sich auf die nächste Fasnet und das für 2023 geplante Freundschaftstreffen für die Zünfte der Region.

Termine 2022 15. Januar: Narrenbaumstellen, 22. Januar: Jugendball, 28. bis 30. Januar: Hennensuppe, 24. Februar: Schmotziger

Dunschtig Der neue Vorstand Nach den Wahlen besteht der Vorstand der Hennenschlitter jetzt aus Wolfgang Haas (Narrenvater I), Bernd Golluschinski (Narrenvater II), Stefan Karg (Kassier), Klaus Burkhard (Schriftführer). Folgende Elferräte amtieren nach dem Ausscheiden von Bernd Haug und der Neuwahl von Fabio Fischer: Rüdiger Dube, Gerhard Schilt, Thomas Mecking, Hubert Langenstein, Thomas Schlude, Marco Dikreuter, Markus Thoma, Christoph Rebstein, Christian Raatschen, Michael Matt, Fabio Fischer.

Mit stehenden Ovationen danken die Hennenschlitter ihren Narrenvater Hoss. | Bild: Corinna Raupach

Die Finanzen des Vereins sind trotz Pandemie stabil: In der Bilanz von Kassierer Bernd Golluschinski ergaben Einnahmen vor allem aus Spenden, Mitgliederbeiträgen, Kartenverkauf und Bewirtung bei der Hennensuppe und Ausgaben etwa für Busfahrten und Brauchtumspflege ein leichtes Plus. Das Ergebnis wurde von den Rechnungsprüferinnen und den Mitgliedern abgesegnet. Trotzdem brauchten die Hennenschlitter wenig später einen neuen Kassierer.

Schriftführer Klaus Burkhard blickt auf eine Fasnet der anderen Art zurück. | Bild: Corinna Raupach

Denn die Mitglieder wählten in geheimer Wahl Bernd Golluschinski mit nur einer Enthaltung zum neuen Narrenvater II, der bisherige Amtsinhaber Rüdiger Dube wollte sein Amt in jüngere Hände legen. Neuer Kassierer wird Stefan Karg. Von den turnusmäßig zur Wahl stehenden sechs Elferräten trat Bernd Haug nicht mehr an. Sein Nachfolger wird Fabio Fischer, 33 Jahre alt und seit zehn Jahren in der Hennengruppe aktiv.

Das Stühlerücken wir weitergehen: Auch Narrenvater Hoss kündigte an, sein Amt 2022 zur Verfügung zu stellen. „Jetzt tut mir den Gefallen und sagt: nächste Fasnet, da geben wir noch einmal alles“, so Wolfgang Haas.