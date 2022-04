Mit einer klassischen Hauptversammlung hatte das Treffen der Immenstaader Narrengesellschaft Hennenschlitter ungefähr so viel zu tun, wie ein Schneeschauer mit einem Sommertag. In der Linzgauhalle schenkten Elferrat und Mitglieder ihrem Narrenvater Wolfgang „Hoss“ Haas ein fulminantes Abschiedsfest. Die weiße Narrenkappe trägt künftig Marco Dikreuter, der mit 203 von 205 gültigen Stimmen zum neuen Narrenvater gewählt wurde.

Kreis Konstanz Wie war sie eigentlich, die Fasnacht 2022? Und wie geht es 2023 weiter – mit oder ohne Pandemie? Das könnte Sie auch interessieren

Stellenweise erinnerte das Bühnenprogramm an die Immenstaader Saalfasnet, die Hennensuppe, die in diesem Jahr erneut ausfallen musste. Entsprechend ausgehungert freuten sich die rund 250 Narren und ihre Gäste, endlich wieder im großen Rahmen zusammenzukommen und zu feiern. Bürgermeister Johannes Henne sprach von einem Tag, der in die Geschichte des Vereins eingehen wird. Sogar der komplette Fanfarenzug Graf-Zeppelin aus Friedrichshafen samt Führungsriege der Seegockel erwies dem scheidenden Narrenvater Hoss die Ehre und brachte die Linzgauhalle zum Beben.

Video: Claudia Wörner

„Ich nehme Abschied von der weißen Hennenkappe und von einer wahnsinnsgeilen Zeit“, sagte Hoss. Das Amt des Narrenvaters sei für ihn eine Lebensaufgabe gewesen, die ihn mit Stolz erfüllt habe. Aber er habe auch immer gute Leute und die Mitglieder um sich gehabt. „Mit euch allen im Hintergrund war es für mich einfach, die Immenstaader Fasnet zu repräsentieren.“ Im kommenden Jahr feiern die Hennenschlitter als älteste Zunft im Alemannischen Narrenring (ANR) ihr 175-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumsprogramm mit Regionenball und Freundschaftstreffen seien alle gefragt, sagte Hoss.

Der singende und schunkelte Elferrat führte mit viel Humor durch das bunte Bühnenprogramm der Hennenschlitter-Gruppen. | Bild: Claudia Wörner

Mitglieder hält es nicht mehr auf den Stühlen

„Jetzt gehören wir wieder zum Volk. Aber ich denke, das wird auch eine schöne Zeit“, sagte Hoss zu seiner Frau Cordula und überraschte sie mit einem Strauß mit 24 roten Rosen – eine für jedes Jahr, in dem er bei den Hennenschlittern an erster Stelle stand. Die Mitglieder hielt es nicht mehr auf den Stühlen und sie dankten ihrem Hoss mit viel Applaus für sein langjähriges Engagement für den Verein.

Nach geheimer Wahl und einer überwältigenden Mehrheit durfte sich Marco Dikreuter die weiße Narrenkappe aufsetzen und ist ab sofort Narrenvater der Hennenschlitter. Kurz vor Mitternacht wurde Wolfgang „Hoss“ Haas zum Ehrennarrenvater ernannt und bekam eine weiß-schwarze Narrenkappe. „Dieser Abend sei ohne Worte“, dankte er. Für ihn sei es ein gutes Gefühl, wieder eine Narrenkappe aufzuhaben.

Video: Claudia Wörner

Zuvor unterstrichen einige Grußworte das Engagement von Hoss. „Mit seinem Abschied geht eine Ära zu Ende“, sagte Bürgermeister Henne. Er habe den Verein zusammengehalten. „Das schafft nicht jeder.“ ANR-Vizepräsident Frank Spleiß sagte, dass Hoss mit dem Herzen dabei gewesen sei. „Er lebt die Fasnet von seinem Innersten heraus.“ Martin Frank, Ortsvorsteher des Teilorts Kippenhausen, gab einen launigen Bericht, der die Kabbeleien zwischen Hennenschlittern und Katzenzunft aufs Korn nahm. Hoss zu Ehren werde in der Kippenhausener Dorfmitte ein Baum gepflanzt. Lob und Dank gab es außerdem von der Abordnung der Hechtler aus Münsterlingen vom Schweizer Seeufer, der Patenzunft Griesebigger aus Kressbronn und von Vertretern der Immenstaader Vereine.

Vorfreude auf die Saalfasnet 2023

Die verschiedenen Gruppen der Hennenschlitter hatten für Hoss ein buntes Bühnenprogramm vorbereitet, das an die Hennensuppe erinnerte und Vorfreude auf die Saalfasnet 2023 bereitete. Vom Tanz der Garde über ein lustiges Puppentheater der Hexen, einen Chor der Knechte und Mägde bis zu Einlagen der Hennen und Buren reichten die Darbietungen. Schließlich schunkelte der ganze Saal zu „Mäschgerle, mei Mäschgerle“.

Hauptversammlung oder Fasnetsball Hennensuppe? Vereinsmitglieder und Besucher hatten in der Linzgauhalle einen tollen Abend bei bester Stimmung. | Bild: Claudia Wörner