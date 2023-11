Es ist fast ganz dunkel, nur ein klein wenig Licht schimmert noch am Himmel. Die Straßenlaternen erhellen in Teilen die Straße. Trotzdem ist die große Menschengruppe auf Höhe der Jodokuskirche gut sichtbar, denn viele kleine Laternen erhellen sie.

Besonders viel Aufmerksamkeit zieht jedoch das Pferd auf sich, auf dem in einen roten Mantel gehüllt eine Gestalt sitzt. „Sieht irgendwie so weiblich aus“, kommentiert jemand am Rand, doch die meisten Kinder freuen sich einfach über Pferd und „den Sankt Martin“ auf ihm. Tatsächlich ist der Reiter eine Reiterin: Susanne Rundel hatte sich auf den Aufruf von Nina Schobloch, die einen großen gemeinsamen Umzug organisieren wollte, gemeldet. Ihr Pferd ist der Aufgabe, vor einer großen singenden Menschenmenge voranzuschreiten, gewachsen.

Ganz am Rand, etwas mit Abstand zu den Eltern und Kindern, die den Umzug bilden, und auch zu den kleinen Grüppchen mit Kindern und Laternen, die sich noch zu den anderen gesellen, steht Marlene Jänsch. Auf die Frage, ob sie ein Enkelkind hat, das beim Umzug mitmacht, schüttelt sie den Kopf und sagt: „Ich bin nur zu Besuch.“ Sie sehe „das“, also den traditionellen Laternenumzug und auch das Martinsspiel, zum allerersten Mal. „Ich komme aus Thüringen“, erklärt sie und nun sei sie einfach neugierig gewesen und wolle sich das einmal anschauen.

Dann beginnen die Kinder ganz vorn zu singen, nach und nach stimmt auch der Rest ein: „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.“ Gemächlich setzt sich der Zug darauf in Bewegung, mit etwas Abstand folgen Kindergartenkinder, Eltern und große Geschwister der rot gekleideten Reiterin. Immer wieder gesellen sich Zuschauer am Straßenrand hinzu, manche singen textsicher mit.

Nina Schobloch moderiert das Martinsspiel an. | Bild: Lena Reiner

Gedränge vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus schließlich ist das Gedränge groß. Nina Schobloch hält den als Bühne abgesperrten Bereich frei. Die Kinder drängen sich regelrecht an das Flatterband, das die Grenze zum Zuschauerbereich markiert. Begleitet vom Gesang des Publikums mit dem Sankt-Martins-Lied spielt sich vorn die für die Älteren im Publikum vertraute Szenerie ab. Sankt Martin zerteilt seinen Mantel für einen flehenden und frierenden Menschen, der am Wegesrand kniet.

Und das Fazit am Ende? „Das sollte nächstes Jahr wieder so sein!“, sagt Tanja Lang-Kolodij mit leuchtenden Augen, die mit ihrer Familie hier ist, „es war sehr schön. Wir sind zum zweiten Mal bei einem Laternenfest, weil unsere Tochter erst drei ist. Natürlich finde ich es schön, es sind viel mehr Menschen, es ist Musik dabei und ein Pferd. Das ist viel besser auch für die Kinder.“ Es habe ihr sehr gut gefallen, im Vorjahr sei es nur ganz klein gewesen vom eigenen Kindergarten, auch Musik und Reiter habe es da nicht gegeben.

Tanja Lang-Kolidij, Alexander Kolidij, Dee Kolidij, Michelle und Daria Gärtner freuen sich über den Umzug mit Musik und Pferd. | Bild: Lena Reiner

Johanna Schütz sieht das ähnlich: „Mir hat‘s gut gefallen. Wir sind von der Mole-Kita bei Airbus, die ist ganz klein. Da sind nur 40 Kinder. Wir waren sonst gar nie in der Innenstadt, das war so im kleinen Kreis“, sagt sie. Sie fände es gut, wenn das so beibehalten werde, auch wenn es für sie selbst das letzte Kindergartenjahr gewesen sei: „Das ist schon ein richtiges Spektakel.“

Zum Hintergrund In den Vorjahren veranstalteten Kindergärten lediglich getrennt kleine Feste oder Umzüge zu Sankt Martin. Seit mindestens 2014, seit Nina Schobloch selbst Kinder hat, sei es jedenfalls so gewesen, erinnert sie sich zurück. Die Elternbeirätin hatte die Idee, den Umzug groß mit allen zusammen zu gestalten. Ihre Idee wurde sofort unterstützt: nicht nur vom übrigen Förderverein Immenstaad und anderen Eltern. Der Umzug war eine Gemeinschaftsleistung: von der Reiterin über die ehrenamtlichen Musiker, über die beteiligten Kirchen, Polizei, den Ordnungsdienst der Gemeinde, den Wachdienst Müller, freiwillige Sicherheitsordner, die Gemeindebeteiligung durch den Bauhof, über das DRK, das sofort einverstanden war, die Bewirtung zu übernehmen, über die Sparkasse Salem-Heiligenberg, die 600 Martinsgänschen aus Hefeteig spendete, über die Kindergärten, bis hin zu den vielen vielen kleinen Helfern wie zum Beispiel der kleinen Rosalie, die mit einem Eimer hinter dem Pferd hergelaufen ist, um notfalls Pferdeäpfel gleich zu entsorgen.

Auch die Initiatorin ist zufrieden: „Wunderschön und stimmungsvoll fand ich die Andacht in der Kirche, auch dass sie so gut besucht war“, sagt Nina Schobloch. Sie habe die Einbettung der ganzen Martinsgeschichte in den geschichtlich-religiösen Kontext geliefert. „Hilf dem, der Hilfe braucht und sei dadurch selbst ein Licht in der Dunkelheit für den anderen“, das sei die Aussage des Fests und der Geschichte: „Beeindruckend war dann, aus der Kirche rauszukommen und gefühlt den ganzen Ort versammelt zum Umzug zu sehen – das war schon toll.“

Den Umzug selbst habe sie auch als schön empfunden, nur ein paar Lernerfahrungen habe sie fürs nächste Mal beim Martinsspiel gemacht, sagt Schobloch weiter: „Weil wir unbedingt eine stärkere Anlage brauchen, damit sowohl die Musik als auch der Gesang als auch unsere Moderation bei allen gehört werden können – bei so vielen Leuten geht das sonst leider gnadenlos unter.“ Auch die Verteilung der Mengen auf den Rathausplatz, damit einerseits möglichst viele (Kinder) etwas sehen als auch die Sicherheit mit Pferd gewährleistet ist, müssten sie noch optimieren, aber: „Insgesamt war es ein sehr schöner, stimmungsvoller, runder Abend.“