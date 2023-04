Was 2004 zwischen Kippenhausens Apfelplantagen in einer Gärtnerei begann, muss 2023 zum fünften Mal erweitert werden. Seit ihrer Gründung als Zweimannbetrieb hat sich die Firma Space-Tech eigenen Angaben zufolge zum Weltmarktführer mit 120 Mitarbeitern entwickelt und wartet mit der höchstautomatisierten Produktion weltweit auf. Um hunderte neuer Aufträge für Solargeneratoren der Esa-Erdbeobachtungssatelliten abwickeln zu können, muss eine weitere Halle entstehen. Auf 3000 Quadratmetern Fläche werden neben einem Reinraum auch Labore, Lagerflächen und Büros untergebracht. Damit entstehen 70 neue Arbeitsplätze, nicht nur für Ingenieure, sondern auch für ungelernte Kräfte mit technischem Hintergrund.

Ähnlich wie Solaranlagen auf der Erde bestehen Anlagen für die Raumfahrt aus Solarmodulen, häufig mit Ausklappmechaniken und Antrieben, die es erlauben, Satelliten kompakt in einer Rakete unterzubringen. Diese kommen bei Satellitenkonstellationen zum Einsatz, die, wie zum Beispiel Starlink, aus mehreren Tausend Satelliten bestehen und auf genau definierten Bahnen um die Erde kreisen. Inzwischen befinden sich 1571 Einheiten von Space-Tech auf 633 Satelliten im Orbit. Ein weiteres Geschäftsfeld der Firma besteht in der Produktion von photonischen Instrumenten. Diese Lasermessgeräte sind in der Lage, Abstände auf einzelne Atomdurchmesser genau zu bestimmen und dienen unter anderem dazu, den irdischen Grundwasserspiegel zentimetergenau zu vermessen. Mit quantenoptischen Instrumenten, die Space-Tech für die Galileo-Navigationssatelliten entwickelt, wird die Standortbestimmung künftig präzisiert.

Die Firma sei für die Entwicklung der Gemeinde ein Gewinn, findet Bürgermeister Johannes Henne beim Spatenstich. Geschäftsführer Wolfgang Pitz hofft, dass allen bürokratischen Hürden zum Trotz, die Halle schnellstmöglich fertig wird. Daneben haben die Raumfahrttechnologen ein weiteres irdisches Problem. Bis heute ist Space-Tech nicht ans schnelle Internet angeschlossen.