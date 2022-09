Wie sich Immenstaad angesichts der gestiegenen Energiepreise auf den Winter vorbereitet, stellte Kämmerer Matthias Herrmann am Montag dem Gemeinderat vor. Den Vorgaben der Bundesregierung entsprechend wird die Gemeinde auf die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern verzichten. In öffentlichen Gebäuden sollen nur noch Aufenthaltsräume geheizt werden.

Temperaturen zwischen zwölf und 19 Grad

Die Temperaturen dürfen zwölf bis 19 Grad nicht überschreiten, abhängig vom Anteil körperlich schwerer Arbeit. Schulen und Kindergärten sind von dieser Regel ausgenommen. Die Warmwassertemperatur wird gesenkt und Anlagen ausgeschaltet, die Wasser vor allem zum Händewaschen erwärmen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung Maßnahmen beschlossen. | Bild: Corinna Raupach

Darüber hinaus prüft die Gemeinde Einsparpotenziale bei der Straßenbeleuchtung. Derzeit leuchten knapp 900 Straßenlaternen vom Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht und wieder ab 4.30 Uhr bis Sonnenaufgang. Zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr sind nur 300 Lampen in Betrieb, darunter Kreuzungslampen.

Herrmann listete auf, was Immenstaad in den vergangenen Jahren unternommen hat, um Energie zu sparen: „Wir haben zum Beispiel die Straßenbeleuchtung umgerüstet und die Kindertagesstätte Strandbadstraße saniert. Wir haben einen neuen Bauhof mit Wärmepumpe, Geothermie und Fotovoltaik-Anlage“, sagte er.

Wärmepumpe, Geothermie und Fotovoltaik

Auch die neue Kita Seegaddel verfügt über Wärmepumpe, Geothermie und Fotovoltaikanlage. Das Erdgeschoss im Rathaus ist seit der Sanierung mit neuen Fenstern, kontrollierter Be- und Entlüftung und LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Ortsbauamt kontrolliert monatlich die Energieverbräuche aller Liegenschaften. „Das Energiemanagement wird und muss höhere Priorität genießen, sodass wir die öffentlichen Einrichtungen und ihren Energieverbrauch optimal steuern können“, sagte Herrmann.

Kämmerer Matthias Herrmann stellt die Vorschläge zum Energiesparen vor. | Bild: Corinna Raupach

Markus Böhlen von den Grünen regte an, an Wochenenden die Beleuchtung der Veranda an der Kindertagesstätte Seegaddel abzuschalten. Auch könnten die Leuchtmittel für die Straßenlaternen ausgetauscht werden, für deren Weiterbetrieb sich die Gemeinde entscheidet.

Seine Fraktionskollegin Sonja Hess schlug vor, auch Räume in Schule und Kitas weniger zu heizen, wenn sie hauptsächlich für Sport und Bewegung genutzt würden. Bürgermeister Johannes Henne rief alle Bürger dazu auf, der Verwaltung weitere Vorschläge zum Energiesparen mitzuteilen.