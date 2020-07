Immenstaad vor 6 Stunden

So kam Beatrice Moll als neue Leiterin des Polizeipostens doch noch in ihren Wunschberuf

Seit März leitet Beatrice Moll den Polizeiposten Immenstaad als Nachfolgerin von Bernhard Härle. Am Dienstag wurde sie offiziell in ihr Amt eingeführt. Eigentlich war sie zu klein gewachsen für den Polizeidienst – aber dann wurden die Einstellungsvoraussetzungen geändert und Beatrice Moll ergriff die Chance auf Ausbildung und Studium in ihrem Wunschberuf.