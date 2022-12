Dass Sonja immer noch Karten mischt, obwohl die potentiellen Mitspieler noch gar nicht gekommen sind, geht Laura gewaltig auf die Nerven. Sie findet, die Freundin könnte mal etwas anderes machen, um den Alltag im Seniorenheim etwas zu beleben. „Am liebsten wäre mir etwas Kriminelles“, sagt diese und hat eine Idee: „Wir verfolgen einen Geldtransporter und wenn der genug Geld gesammelt hat, schlagen wir zu.“

„Dafür brauchen wir aber einen guten Plan“, sagt Laura. Endlich kommen die beiden Spielpartner. Er sei mit Anita im Bett gelandet, das sei sehr anstrengend gewesen, entschuldigt sich Hans-Dieter. Anita ist zwar sehr beseelt, kann sich aber an nichts mehr erinnern.

Endlich bietet sich die Chance, kriminell zu werden (von links): Gabriele Veeser, Gabi Uhlenbruch, Harald Bensch, Marco Rück. | Bild: Corinna Raupach

Die Theatergruppe des Männergesangvereins Immenstaad probt für ihre Auftritte. Der Souffleur hat kaum zu tun: Die Dialoge sitzen nicht nur, sondern werden mit viel Elan und Spielfreude präsentiert.

Die Theatergruppe Der Männergesangverein Immenstaad wurde 1863 gegründet, 1901 führte der Verein zum ersten Mal auch ein Theaterstück auf. Die Tradition der Immenstaader Vereine, abwechseld um die Weihnachtszeit ein Schauspiel zu präsentieren, versiegte in den 60er Jahren. Das letzte Stück des Männergesangvereins wurde 1966 im Gasthof Adler aufgeführt. Doch 1982 gründete die Theatergruppe sich neu und bringt seitdem alle zwei Jahre ein Stück auf die Bühne, unterbrochen nur von der Corona-Pandemie.

In der Komödie „Kriminelle Senioren“ von Walter Pfaus geht es um vier Bewohner einer Seniorenresidenz. Die Gelegenheit zum kriminellen Tun ergibt sich schneller als erwartet: Lauras Neffe kommt zu Besuch. Er hat eine Reisetasche voll Geld dabei, das seine Freundin Nele einem Drogendealer geklaut hat.

Die Freunde im Altersheim schmieden einen Plan

„Nele hat damit ein gutes Werk getan: sie hat dem Käufer das Geld abgenommen, ehe der damit Drogen kaufen konnte“, findet der junge Mann. Das Geld würde er gern bei seiner Tante parken. „Du hast doch immer mal kriminell werden wollen.“ Sie lässt sich überreden und auch ihre Freunde sind gleich dabei. „Uns Alten traut man doch gar nichts zu“, sagt Sonja. Ihr Plan: Sie reden einfach so lange auf den Drogenboss ein, bis der das Weite sucht.

Anita würde sich gern jünger schminken lassen (von links): Gabi Uhlenbruch, Gabriele Veeser, Beate Mecking. | Bild: Corinna Raupach

Die Schauspieler zeichnen ihre Rollen mit viel Sorgfalt: Die vernünftige Laura alias Beate Mecking ist zwar Bedenkenträgerin, hat aber auch immer gute Ideen. Gabriele Veeser als Sonja ist eitel und ein bisschen naiv, läuft aber in den Rollen als Waschfrau, Kosmetikerin oder stellvertretende Heimleitung zur Hochform auf. Etwas schusselig ist Anita (Gabi Uhlenbruch) schon, aber wenn es drauf ankommt, kennt sie sich aus und droht auch mal mit den Fäusten.

Ob die Pistole geladen ist, will Hans-Dieter (Harald Bensch) eigentlich schon wissen. | Bild: Corinna Raupach

Seine Rolle als Hahn im Korb kostet Harald Bensch als Hans-Dieter genüsslich aus, auch wenn er sich manchmal mit den Namen längst verstorbener Gatten ansprechen lassen muss. Regine Hoff gibt die betuliche Heimleitung, Sabine Posch die resolute Pflegerin und Marco Rück den treuherzigen Neffen. Reinhard König als großmäuliger Gangster mit Familie und Christian Rebstein als durchtriebener Drogenboss vervollständigen das Ensemble.

Anita sieht dem Gangster tief in die Augen (von links): Gabi Uhlenbruch, Reinhard König. | Bild: Corinna Raupach

Um einen guten Spruch sind die Senioren nie verlegen. „Kosmetik ist die Kunst, aus der Not eine Jugend zu machen“, sagt etwa Sonja, Hans-Dieter fragt den Gangster: „Wann hatten Sie eigentlich ihre letzte Schädelblutung?“ Oder stellt fest: „Ich bin kurzsichtig, ich sehe nur noch, was ich sehen will.“ Wenn es ihnen gerade passt, sind sie unzurechnungsfähig, umständlich, pingelig, wahnsinnig vergesslich oder haben es im Kreuz. Wie das „Kukidentgeschwader“ die Klischees vom Alter zu seinen Gunsten wendet, ist ab dem zweiten Weihnachtstag im Immenstaader Rathaus zu sehen.

Aufführungstermine und Tickets

26. bis 29. Dezember, jeweils 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathhauses Immenstaad. Tickets für 10 Euro gibt es am Samstag, 17. Dezember ab 9 Uhr im Rathaus, bei Schreibwaren Scheffel in der Immenstaader Bachstraße und an der Abendkasse.